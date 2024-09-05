葉子楣宴請好友大派利是　請食「水中黃金」身價可高達十萬超矜貴

現年58歲的葉子楣當年憑傲人身材成為90年代性感女神，但她在1992年息影後一度絕跡演藝圈，過着低調平淡的生活，直至去年8月出席活動時就表示不抗拒復出幕前，近期除了不時公開露面之外，亦頻頻出席聚會，早前她就宴請一班好友，更特別由馬來西亞覓得有「河魚之王」之稱的忘不了魚（Empurau），相當大手筆！

近期葉子楣不時公開露面。

息影逾20年，葉子楣今年罕有亮相導演會晚宴。（資料圖片）

葉子楣身材出眾。（電影截圖）

葉子楣宴請一班好友。（微博@汪曼玲）

大派利是！（微博@汪曼玲）

資深傳媒人汪曼玲曬出聚會照，並寫道：「Amy（葉子楣）請吃晚飯。她是個非常得體又細心的主人。首先她早早訂了從大馬運到，四斤幾重的忘不了魚，吃得大家津津有味，欲罷不能，吃過清光。之後她又拿出八千元利是，用迷你六合彩機抽中6個幸運兒，每人得到1000元。最後的大獎2000。我也是其中一個中獎者，金牛一張，歡度一個晩上，真開心。」

抽獎。（微博@汪曼玲）

得獎幸運兒！（微博@汪曼玲）

積極復出。（資料圖片）

葉子楣58歲生日Party化身神奇女俠！（Facebook@汪曼玲）

葉子楣舉行58歲生日派對。

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據知忘不了魚（Empurau）主要來自馬來西亞、印尼、越南和緬甸等地河川，當中又以馬來西亞的野生忘不了魚最受追捧，不但位列馬來西亞十大名魚之首，更有「水中黃金」之稱！有指忘不了魚在原產地是吃風車果的果實長大，因此魚肉總帶着一股淡淡的果香味，一條的價格動輒過萬甚至十幾萬港元，矜貴又搶手！

價值不菲！（微博@汪曼玲）