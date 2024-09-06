朱晨麗與同屆港姐聚會　「神獸天使」婚後榮升餐廳老闆娘生活富貴

現年36歲的朱晨麗在2011年參選港姐奪冠後入行，初期更有「翻版陳法拉」之稱，美貌備受肯定，而她與同屆港姐蔡慧欣（Gemma）及胡中慧（Sandy）一直十分老友，不時相約聚會。早前朱晨麗曬出三人的聚會照，並寫道：「臨時組局，慶祝我們的13周年紀念日，希望未來一切都好。」相中所見，三人頭貼頭合照，又對着鏡頭大擺心心手勢，感情要好，不少網民就將焦點放在蔡慧欣及胡中慧身上，大讚兩位媽媽Keep得好！

朱晨麗是2011年港姐冠軍。（IG@rebecca_zhu）

初期更有「翻版陳法拉」之稱。（IG@rebecca_zhu）

朱晨麗與同屆港姐蔡慧欣（Gemma）及胡中慧（Sandy）聚會。（微博@朱晨麗rebecca）

十分老友。（微博@朱晨麗rebecca）

蔡慧欣同胡中慧都已經結婚生B。（微博@朱晨麗rebecca）

蔡慧欣在2011年參選港姐時因身材出眾而備受關注，落選後加入TVB，因在節目《五覺大戰》中擔任神獸天使「騰騰雞」而走紅，當中她在節目中穿上低胸護士裙坐在錢嘉樂的跑車內飄移做任務，期間盪來盪去上下失守，成為其幕前代表作，連主持人之一的金剛都為之傾倒，因而傳出緋聞。2014年蔡慧欣淡出娛樂圈，2017年與圈外男友Keeman奉女成婚，兩人育有一對子女Meghan及Myles。據知蔡慧欣老公經營日本餐廳，現時在香港有6間分店，而蔡慧欣婚後一直過着幸福少奶奶生活，不時一家人去旅行，又有不少Hermès手袋，她亦不時分享親子日常，可見豪宅空間十分大，更設有戶外花園，可以讓小朋友玩水！

不時相約聚會。（IG@gemmachoi90）

感情好。（IG@gemmachoi90）

Gemma著護士服在車內被拋來拋去，成為其幕前代表作。（電視截圖）

Gemma（左二）曾與金剛傳緋聞。（視覺中國）

蔡慧欣在2017年與圈外男友Keeman奉女成婚，兩人育有一對子女Meghan及Myles。（IG@gemmachoi90）

身材零跌Watt！（IG@gemmachoi90）

拎Hermès手袋。（IG@gemmachoi90）

闊太look。（IG@gemmachoi90）

又係Hermès。（IG@gemmachoi90）

豪宅設有戶外花園。（IG@gemmachoi90）

空間好大！（IG@gemmachoi90）

可以玩水！（IG截圖）

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而胡中慧同樣都曾擔任神獸天使「唔持狗」，在圈中發展平平的她約滿TVB後離巢，2015年與圈外男友在悉尼註冊結婚，婚後育有兩女Chloe及Sophie，一家四口幸福美滿。

一家四口。（IG@scwwu）

相當吸睛。（IG@scwwu）

已經生咗兩個囡囡。（IG@scwwu）

已淡出演藝圈。（IG@scwwu）