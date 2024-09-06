「193劍神」張家朗與法籍女友沖繩返港竟坐廉航　網民：對腳點放

「劍神」張家朗連續兩屆奧運奪金，成功衛冕男子花劍個人賽金牌，為港爭光！近日張家朗與法籍女友Solène Butruille飛往沖繩拍拖旅行，女方更在IG大曬合照放閃。日前有網民在飛機上捕獲二人的身影，原來張家朗同女友已搭飛機返港，而他們乘搭的竟然是廉航！

張家朗奪得巴黎奧運男子花劍個人賽金牌。（01體育記者袁志浩攝）

張家朗。（袁志浩攝）

張家朗衛冕奧運男子花劍個人賽後妙語連珠。（FIE Facebook）

7月29日，巴黎奧運會，張家朗於男子花劍個人賽決賽擊敗意大利劍手馬奇（Filippo Macchi），摘下他人生第二面奧運金牌，也成為68年來首位成功衛冕的奧運男子花劍手。（Al Bello/Getty Images）

有網民在Threads發帖文指自己在廉航航班上遇到張家朗。（網上截圖）

有網民在Threads發帖文指自己在廉航航班上遇到張家朗，相中所見，張家朗站起來執拾物件，而他身旁的就是其法籍女友。有網民好奇身高193cm的張家朗坐廉航會不會太辛苦：「佢夠坐咩？對腳點放？」、「第一行可能都要屈埋坐」，而二人本來坐在中間位置，後來被空姐安排坐第一排，張家朗全程負責拿行李，相當貼心！網民更驚訝成功衛冕奧運金牌的張家朗，明明獲贈國泰航空無限次乘搭商務客艙機票，但竟然選擇坐廉航！

張家朗站起來執拾物件。（網上圖片）

張家朗與女友的關係已是朋友圈公開的秘密，合照所見他輕摟女友腰部。（網上圖片）

張家朗女友Solène Butruille是法國劍手。（IG@solene.butruille）

張家朗奪金後，女友Solène Butruille連出三Post恭賀男友，其中一個貼文更讚他是「The Legend Ka Long（傳奇家朗）」。（IG@solene.butruille）

好靚女！（IG@solene.butruille）

張家朗女友Solène Butruille。（IG@solene.butruille）

樣靚身材好，而且仲有劍擊實力。（IG@solene.butruille）