香江才子女兒曾背小三之名　48歲素顏開Live滿面油脂粒狀態極差

香江才子黃霑與前妻華娃的女兒黃宇詩，於2000年加入無線，主要都是擔任主持的工作，間中也會參與少量劇集演出，近年主力搞內衣生意，在幕前不算活躍。日前，她在IG開Live與網民傾偈，素顏上陣的她皮膚狀態極差，滿面油脂粒，凹凸不平且泛紅，大跌Watt！

黃宇詩素顏狀態！（截圖）

狀態比較差！（截圖）

滿面暗粒！（截圖）

狀態一般。（IG/@ucwong）

現年48歲黃宇詩現時與測量公司董事男友彭慶餘（Peter）拍拖已經超過10年，一向愛得低調，但她曾經被指捲入三角關係，負上小三之名。據知，她與當時仍為人夫的彭慶餘在2011年開始玩地下情，到了2014年他才恢復單身兼公開認戀，至今二人的感情相當穩定。

黃宇詩近年與男友彭慶餘（Peter）高調曬愛。（IG@ucwong）

黃宇詩曾強調跟彭慶餘開始發展時，對方已回復單身，惟彭慶餘前妻Cady後來於無綫節目《關你家事》中，數臭「小三」黃宇詩不擇手段搶人夫：「如果你真係想做小三，都有啲變態。」黃宇詩之後在節目《閨蜜20+》中透露被迫做「小三」之苦：「我永遠喺不知情之下，就被標籤做咗人第三者，明明已經清楚知道或者問清楚個男仔，佢係冇女朋友嘅，但冇啦啦又冒一個正印出嚟……明明前度已經分咗手，但永遠覺得我係破壞佢段關係嘅人，我覺得好唔抵。」

Peter的前妻Cady曾在2017年於TVB節目《關你家事》中直指自己的婚姻被小三破壞。（電視截圖）