韓馬利細妹激罕露面似足餅印　曾與鄺美雲翁美玲同屆參選港姐

有TVB「御用阿媽」之稱的韓馬利（Mary姐）曾拍過無數經典劇集，但自2019年患病後開始減產。近年韓馬利減少幕前演出，不時與老公杜燕歌享受生活，近日又同細妹韓燕紅（Judy）周圍吃喝玩樂，她在社交平台曬出兩姊妹的合照，兩人打扮十分相似，樣貌更十足十餅印一樣！

韓馬利（Mary姐）與老公杜燕歌。（IG@hon_mary）

Mary姐近日同細妹韓燕紅（Judy）周圍吃喝玩樂。（IG@hon_mary）

似足餅印！（IG@hon_mary）

兩姊妹合照。（IG@hon_mary）

韓馬利細妹韓燕紅是1982年香港小姐「友誼小姐」得主，同屆冠軍是梁韻蕊、亞軍鄺美雲及季軍寇鴻萍，而入圍佳麗更有翁美玲及吳夏萍等。韓馬利曾在接受港台《一起走過》楊紹鴻、寶珮如訪問時，透露當年是第二任丈夫、身為節目監製的馮吉隆提議，找妹妹參選港姐：「因為以前啲人好怕醜，馮吉隆想搵多啲人參加，Judy啱啱喺加拿大讀完書返嚟，話不如搵佢玩吓。我覺得對一個剛讀完書嘅女仔，係一個好好經驗，又有咁多樣嘢去訓練，何樂而不為呢？而且我哋姓韓嘅血統唔係好差，哈哈哈！於是慫恿佢去試吓。」

曾在1982年參選港姐。（影片截圖）

接受港台《一起走過》楊紹鴻、寶珮如訪問。（Facebook圖片）

韓燕紅當年參選港姐時只有24歲，她笑言是抱着玩的心態參加，志不在獎項，雖然最後落選，但她就被TVB邀請加入藝員訓練班，不過她就未有加入，其後再被《香港早晨》監製陳圖安邀請做節目，但因節目是直播，令她大感壓力，尤其是每朝4點要返公司化妝和拿稿件：「公司唔會預早話畀你聽有咩做，例如到時要你訪問專業人士，我真係好驚，喺走廊行嚟行去背稿，形成咗好大壓力。做直播又唔可以錯，前一晚瞓唔着，驚聽日唔知做咩，所以最後都冇做。」而韓燕紅之後曾做地勤，又再轉到唱片公司做幕後宣傳，多年來合作過的歌手包括葉德嫻、張德蘭、蔡楓華、林憶蓮、陳秀雯、陳百強及甄妮等。

韓燕紅是1982年香港小姐「友誼小姐」得主。（影片截圖）