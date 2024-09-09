全紅嬋街頭嘆手搖果汁被捕獲　私下打扮曝光網民讚可愛接地氣

數到現今最受歡迎的中國運動員，一定非跳水隊的全紅嬋莫屬，年僅17歲的她，已經是連續兩屆奧運會的女子雙人10米台金牌得主，在剛結束的巴黎奧運，更與陳芋汐搭檔再奪女子10米跳台金牌，成為中國奧運歷史上最年輕的三金得主。除了水花消失術技驚四座，全紅嬋可愛、直率性格，也深受大家喜愛，一個人帶動老家整條村的經濟，非常厲害。

全紅嬋衛冕10米台，連贏兩屆奧運金牌。（路透社）

陳芋汐/全紅嬋在跳水女子雙人10米台贏得金牌。（路透社）

早前全紅嬋除中國隊旋風式到訪香港和澳門，一舉一動都受到注目，除了為香港市民作跳水示範外，也有四出遊覽，每到之處亦有大批粉絲守候。而她在澳門的時候，更被數百粉絲圍堵在女廁，有男粉絲甚至為見「嬋寶」追到入去廁所，後來全紅嬋要在工作人員護送才能全身而退而，非常瘋狂。

全紅嬋早前隨中國隊訪問香港。（電視截圖）

向香港市民作跳水示範。

向香港市民作跳水示範。

全紅嬋在澳門銀河酒店穿著便服出門接人時，怎知突然遭大量瘋狂粉絲猛追，更被數百粉絲圍堵在女廁所。（影片截圖）

全紅嬋在保安護送下離開。（影片截圖）

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結束港澳之旅後，各運動員已回到內地休息，不少網民都表示希望可以偶遇一眾金牌選手，親身為他們加油打氣。日前，就有網民在廣州街頭野生捕獲全紅嬋，並興奮寫道「出門偶遇全紅嬋」：「正巧上完課和小姊妹出去玩，遇到全紅嬋‼ ️和她擦肩而過‼ ️我當時可激動了。一開始還有點自我懷疑，是不是看錯了，不敢相信自己這麼幸運能遇見冠軍，第一次0.1公尺距離接觸，好不容易休息就沒有上去打擾，就遠遠看了看，我就走了」

大家平時多數見到全紅嬋不是穿泳衣，就是國家隊服，從網民分享的照片所見，當日她全紅嬋穿上藍色運動服和短褲，雖然貴為國寶，但一身打扮非常接地氣，手裡還拿著一杯她最愛的手搖果汁，Chill到爆，可是看上去好像有點「長肉了」。網民紛紛留言：「又偷喝飲料，陳媽媽（教練陳若琳）看到要罵了，哈哈哈。」「這娃太接地氣了！真的一點包袱都沒有。」「挺可愛的，這鬆弛感，感覺就對了。」「肉眼可見胖了。」「全妹是不是胖了點。」

全紅嬋日前在廣州街頭被捕獲，一身運動服打扮非常低調。（小紅書）

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