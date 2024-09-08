李龍基個唱取消後返酒樓騷吸金　網民讚價位超值：提款基變收銀基

李龍基原定於7月21日於麥花臣場館舉辦《真情流淚 基不可失李龍基香港演唱會2024》，不過最終因「不可抗力」原因取消，有傳因銷情未如理想所致，但他就表示並不是取消：「唔係取消係延遲，因為時間唔夠呀，好短時間，3號開記者會，21號就嚟啦。見到有好多嘢都未準備得切，所以佢要求我可唔可以延後啲，我話冇問題，我隨時都嚟得。」

李龍基原定於7月21日於麥花臣場館舉辦《真情流淚 基不可失李龍基香港演唱會2024》，不過最終因「不可抗力」原因取消。（資料圖片/葉志明攝）

李龍基就曾表示，演唱會不是取消，只是延期！（資料圖片）

李龍基早年在酒樓、夜總會、歌廳等演唱，最高峰可以揸法拉利登台，無懼被抄牌，一晚走9場，唱一個月已賺到可買樓！近日李龍基就回歸酒樓繼續接騷，近日網上流傳一張有他樣貌的酒樓宣傳單張，指他9月19日將會表演，不過單張設計非常簡陋，基本上只是在菜單上貼上一個他的頭像，更寫錯他的名字為「李隆基情深演唱會」，真的有點求其！記者致電酒家求證是否真有其事，對方透露基哥確實即將表演，現時仍可買飛。

李龍基當年在歌廳、酒樓、夜總會唱到買樓，近日麥花臣騷開唔成，他就回歸酒樓唱小型騷。（資料圖片/陳順禎攝）

不過網民就覺得好抵睇，價錢為$400及$450一位，不但免茶芥加一，更每席送一支紅酒。而菜單共有9道菜，望落都唔失禮，有大紅金豬、清蒸大花斑、當紅脆皮雞、南非鮑等等。網民笑言$450可企前排又有飯食好抵睇，更說：「唔係1480 yoasobi 睇唔起，而係450 基哥更有性價比。」網民直言是「Royal級享受」，留言：「平時去飲做人情都唔止呢個價。」、「依家正式由提款基變左收銀基」。

酒樓的宣傳單張非常簡陋，連基哥名字都錯寫成「李隆基」，相信應該走實而不華路線，因為網民覺得菜式非常吸引，大讚抵睇！（Threads@mreat00）

不少年輕網民都話有興趣，話有得睇有得食先至收$450，直言：「平時去飲做人情都唔止呢個價。」（資料圖片/陳順禎攝）

原Po主笑說睇李龍基抵過YOASOBI，近千人讚好。（Threads@mreat00）

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