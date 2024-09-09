前TVB藝人轉型家庭主夫被嘲撈唔掂　高EQ認窮搲撈：為女兒不介意

粵劇名伶阮兆輝之子阮德鏘早年曾讀TVB藝員訓練班，入行後拍過《烈火雄心II》、《戀愛自由式》、《大唐雙龍傳》等，不過他很快便離巢，轉往電影和電台主持界發展，最威水莫過於曾獲李安導演邀請，在《色，戒》演出一角。不過近年他鮮有在幕前出現，最令人印象深刻的，是他前年與靚女老婆林司敏（Ciwi）上《東張西望》，控訴遭前無綫電視藝員杜港呃保險，他念在一場相識幫對方買保險，但供了兩年竟被通知保單失效。

阮德鏘是粵劇名伶阮兆輝之子。（TVB）

阮德鏘曾讀無綫藝員訓練班，拍過《大唐雙龍傳》等劇集。（TVB）

阮德鏘曾與湯唯在《色戒》合作。（劇照）

阮德鏘後來轉往主持界發展。（TVB）

阮德鏘現擔任電台主持，負責戲曲節目。（IG@yuen_johnson）

阮德鏘亦子承父業，活躍於粵劇界。

阮德鏘、林司敏曾上《東張》指控前TVB藝員呃保險，兩夫妻一直有畀錢供保險，卻無故被通知「保單失效」。（TVB）

適逢9月是開學日，阮德鏘囡囡升上小一，他頻頻在社交平台分享湊女生活，談到家中現時是太太主外、他主內，兩者交換了角色，卻因此聽到不少嘲諷說話。他透露自己和太太兩年前開始協商這個計劃，一年前開始部署和轉型，太太現時有多個節目在手，自己亦開始進軍商品投資，代理等，港車北上、內地、澳門也可以開車前往，方便邊湊女邊工作。

林司敏以前是模特兒出身，拍過電影。（劇照）

林司敏與阮德鏘因電影《天生愛情狂》結緣，之後更結成夫妻。（劇照）

林司敏婚後仍然成個少女咁。（IG@ciwi）

林司敏保養得好好。（IG@ciwi）

林司敏與阮德鏘育有女兒。（IG@yuen_johnson）

女兒早前開學，更被記者採訪。（IG@yuen_johnson）

阮德鏘說，老婆兩年前建議逐步轉型，她在港台節目愈來愈多，不如阮德鏘轉職「家庭主夫」。（IG@ciwi）

他坦言自己本身是工作狂，一日開工18小時，對轉型也不適應，表示：「一下子要轉為（迎送生涯）實在有點難接受，加上樽鹽（尊嚴）一向比較大樽，所以最初很多人以演岀量為計以為我撈唔掂，都有點氣憤。」而太太就索性買了件T恤給女兒，上面印有「你們玩吧，我爸沒錢了。」字樣，阮德鏘笑言老婆「靚抽」，把T恤穿在女兒身上令他當堂大笑，他表示：「為了女兒，我並不介意別人目光。只要對女兒有足夠愛，所有的事都並非不可能。」他正努力學習買鞋，買書包，到日常生活，吹頭，紥辮，做功課，課外活動，起床，早餐等等職責，與太太互補，也感謝家中長輩幫手。

阮德鏘做湊仔公，每朝6點起身送女兒返學，由吹頭紮辮、準備早餐等都積極學習中。（IG@yuen_johnson）

阮德鏘減少幕前出現，因而被嘲「撈唔掂」，Ciwi索性買了這件T恤畀女兒著，「靚抽」。（IG@yuen_johnson）

而開學第二日，他發現接返學的途中原來都會有不少突發狀況，「感覺猶如戰場一樣，分秒必爭，其實接送工作也有不容易的一面，今日早上送女後開始工作直到深夜，希望捱到。」有傳媒就報道他轉型做「家庭主夫」一事，引用其說法指他「為湊女轉型被嘲撈唔掂」，阮德鏘就轉發了報道，並謂：「阮籍窮途，才人氣短。被人笑窮已上到新聞紙。何嘗不是件好事？娛樂圈，有人講同提。證明尚有價值，感謝各位傳媒界朋友。賞小弟一碗飯，小弟會繼續努力去R撈。。。嘻嘻」

阮德鏘頻頻在社交平台分享湊女生活，坦言比想像中多狀況。（IG@yuen_johnson）

阮德鏘樂觀面對被指「撈唔掂」而見報一事，他認為有人講證明自己尚有價值。（Threads@yuen_johnson）

不過其實阮德鏘一點也不窮，他過往曾透露自己高峰時期有10部車，近年又為了愛女翻新8千呎豪宅，由於女兒講過想在家中游水，這位慈父就在家設置泳池，請專人清潔和打理花園，費用不少，由此可見他確實是為廿四孝老竇。

阮德鏘其實並不窮，他家住8千呎豪宅，更為了女兒在家中設有泳池。（IG@yuen_johnson）