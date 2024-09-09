TVB花旦食店被偶遇著鬆身衫滲極濃孕味　網民揣測：好像懷孕了

現年42歲的黃翠如與蕭正楠於2018年結婚，翌年在峇里補辦婚禮，婚後黃翠如大幅減產，至去年再次拍劇《黑色月光》，期間主力拍攝她最拿手的旅行節目，早前巴黎奧運也有份被委派前往法國採訪。

黃翠如自從與蕭正楠結婚後，大幅減產。（IG@wongtsuiyu）

至今年初，黃翠如才再次拍攝新劇《黑色月光》，雖然有一段時間沒有拍劇、但狀態不錯。（梁碧玲攝）

黃翠如近年主力拍攝她最拿手的旅行節目。（IG@wongtsuiyu）

早前巴黎奧運，黃翠如也有份被委派前往法國採訪。（IG@wongtsuiyu）

近年黃翠如的工作模式有變，大家可能少了在電視看到她，但她積極經營社交平台，經常分享周遊列國的靚相，又不時放閃，大曬與老公蕭正楠二人世界的甜蜜相，適逢今年是二人結婚六週年，兩夫妻早前飛往意大利慶祝。黃翠如更一連po出老公七張背影照，並留言「我們的六周年快樂！你看，我仍然多迷戀他的背～」，真的甜到漏。

黃翠如與蕭正楠結婚6年恩愛如初。（IG@wongtsuiyu）

兩夫妻早前飛往意大利慶祝結婚六週年。（IG@wongtsuiyu）

蕭正楠之前在內地舉行個唱，身為太太的黃翠如不但現身支持，還擔任嘉賓，非常恩愛。（IG@wongtsuiyu）

蕭正楠之前以嘉賓身份亮相由老婆黃翠如主持的無綫節目《拍檔廚房》，用行動支持對方。（梁碧玲攝）

同時，網民也紛紛替二人心急，經常催他們快點生B。而近日，有網民在潮州一家食店偶遇黃翠如，由於黃翠如本身都是一名潮州妹，所以在當地出現一點都不意外，只是未知此行是工作還是探親，但可知的是，黃翠如的身形似乎發生變化，一身打扮更疑似有喜。相中，黃翠如穿上一件鬆身衫、長裙和平底鞋，上圍升級，腹部微隆，而且步履小心緩慢，勁有孕味；網民也留意到：「看起來好像懷孕了」，雖然博主指翠如：「本人很瘦」，但網民依然相信自己感覺：「圖一側面都有感覺係，佢平時邊有咁有料」，「她去巴黎前就看出來孕肚了」、「我也感覺有了」。甚至有網民揣測：「可能回老家安胎」，難道真的BB來了？

網民發現一身打扮，滲極濃孕味。（小紅書）

黃翠如在食店被偶遇。（小紅書）

未知此行是工作還是探親，甚至有網民揣測是回老家安胎。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

黃翠如與蕭正楠結婚六年，此前多次傳懷孕喜訊，但一直都是得個傳字，不過兩人絕對是喜歡小朋友之人，每逢有假期，便會飛往馬來西亞探望黃翠如閨蜜吳天瑜的兒子，也是兩人的契仔，而且看得出兩口子非常疼惜契仔，所以大家都祝福黃翠如與蕭正楠，期待他們報喜，組織美滿幸福家庭。

黃翠如與蕭正楠非常疼錫契仔。（IG@debbiegoh1108）

感情超級好。（IG@wongtsuiyu）

黃翠如之前賀好姊妹連詩雅懷孕，也有趁機摸摸對方的肚子沾好「孕」。（IG@wongtsuiyu）