鄭梓浩被爆偷食孫美賢兼借錢　有指黃劍文知情本尊親回應事件始末

《中年好聲音2》鄭梓浩被爆偷食孫耀威胞妹孫美賢，有報道直指孫美賢「貼錢」租屋與鄭梓浩同住，又指女方在男方身上所費不菲。不過，到頭來原來孫美賢只是鄭梓浩的「小四」，更爆出鄭梓浩曾與孫美賢裸聊傳下體相，而孫美賢曾借錢給鄭梓浩。報道中亦指出，孫美賢驚覺自己成為「小四」後，曾向黃劍文默認自己借款予鄭梓浩。



黃劍文今日（08/9）出席楊凡導演的《流金歲月》4k修復版的放映會。（葉志明 攝）

黃劍文今日（08/9）出席《流金歲月》4k修復版的放映會，他接受《香港01》訪問時，就表示對事件不了解，亦不明白為什麼會被提起。黃劍文說：「都係揸緊車嘅時候，經理人講我聽，我冇乜留意係因為我呢排做緊演唱會宣傳。」

黃劍文今日（08/9）出席楊凡導演的《流金歲月》4k修復版的放映會。（葉志明 攝）

提起鄭梓浩，黃劍文表示比賽時他會幫助人，是一個對別人很好的前輩：「好肯畀意見，好照顧後輩嘅前輩。咁其他嘢我就冇去留意，同埋唔知。」問到比賽時，有否發現一些蛛絲馬跡，他亦表示沒有留意，只表示他們與其他參賽者也會約食飯，說：「同孫美賢都有食過飯，佢都nice，因為佢每次飛返香港都會搵大家食飯。」孫美賢有沒有搵黃劍文食飯？黃劍文回答：「我諗係搵大家一齊出去食飯，單獨就冇。總之約出嚟食飯就一齊食，大概都係傾返音樂，興趣嘅嘢。」

黃劍文表示完全不知情。（葉志明 攝）

有報道寫孫美賢曾向黃劍文透露，她借錢給鄭梓浩。不過黃劍文就表示摸不着頭腦。他說：「我就係聽人講，但係我話：『吓，我都唔知呢件事。』因為出嚟食飯只係傾偈，但係完全唔知借錢呢個，入面所有內容我都唔理解。」

前女友GRACE指鄭梓浩有小三小四，幾名女性都有付大額金錢予男方。（IG：@bc_brian_bc）

孫耀威妹妹孫美賢去年5月從瑞士返港參加《中年2》，雖然早被淘汰但認識了早有另一半的鄭梓浩。（資料圖片）