中秋節｜何廣沛已帶女友見家長　長老表示「無嘢可以挑剔」

何廣沛昨日（08/9）出席商場活動。他接受《香港01》訪問時透露最近忙於拍劇，更坦言忘記了接下來最重要的中秋佳節。他解釋說：「死啦，好在你提一提我，我完全冇諗過。因為我平時個人一開工，就所有大時大節都擺埋一邊，唔會諗亦都唔會去plan。」

何廣沛細個鍾意偷食冰皮月餅。（葉志明 攝）

何廣沛和吳大強一齊出席活動。（葉志明 攝）

他表示，如果中秋節有機會放半日假的話，可能會和家人食餐飯，以及他最想與小朋友一起玩燈籠。他說：「因為最近識咗好多朋友，身邊都有好多小朋友，全部都幾歲大，我希望可以同佢哋一齊玩吓燈籠。細個有呢個習慣，但係都幾廿年冇玩過，冇理由30幾歲玩燈籠，如果同啲小朋友玩，一齊追月，個感覺就會好啲。」他也表示，女朋友已經見過家長，而家長們就表示「無嘢可以挑剔」。在中秋節，何廣沛也會和她一齊過。

何廣沛和吳大強一齊出席活動。（葉志明 攝）

問到「會不會偷食」，他表示小時候喜歡偷食月餅，特別是冰皮月餅。他說：「絕對會，因為我好鍾意食冰皮月餅，爸媽又好鍾意食傳統月餅，我又唔係咁好。如果爸媽買咗冰皮月餅，我就會將佢當下午茶咁三點食一次，五點食一次，食完晚飯就飽啦。我好鍾意冰皮綠豆蓉個味道。」即是何廣沛愛「偷食」？他笑言：「唔係，係為食啫！偷食零食啦，偷食月餅啦！」

何廣沛細個鍾意偷食冰皮月餅。（葉志明 攝）