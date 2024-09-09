雯雯兒子呼吸唔到立刻去醫院　轟張致恒冷血謂：宜家仲有呼吸咪得

前Boy'z成員張致恒（Steven）與老婆區燕雯，婚後誕下4名兒子，財困欠債講足幾年，早前Steven終的起心肝到地盤返工，又指「可以照顧一個屋企係我嘅福份」，看似生性起來，但太太雯雯又再爆發，疑爆Steven好爸爸形象下真面目。



張致恒有意再戰幕前面尖尖重返顏值巔峰 8年前曾演地盤工人

張致恒貼地盤開工照 洗心革面道歉承諾還錢：對唔住呀爭你哋咁耐

Steven張致恒做職安真漢子 未被睇死35度照返地盤工：休息一陣先

Steven張致恒在社交平台分享一家六口的全家福，照片鬆郁矇真實反映夫婦2人照顧4個年幼孩子的生活狀况。（IG：@stevencheung）

張致恒STEVEN成功考到地盤平安卡。（IG：@STEVENCHEUNG）

7月29日張致恒STEVEN上載地盤開工照向朋友承諾還錢。（IG：@STEVENCHEUNG）

7月25日35度高溫下，張致恒STEVEN繼續有到地盤開工。（IG：@STEVENCHEUNG）

之前細仔1歲生日，Steven曾貼出一張全家福，照片鬆郁矇真實反映夫婦2人照顧4個年幼孩子的生活狀况。9月9日凌晨雯雯又再黑底白字發限時動態怒轟：「係呀我靜咗咁耐又出嚟發癲，屋企存在病菌一個傳一個，仲要全部未病好。今日帶一個朋友小朋友嘔咗回家沖涼，坦白講對人地同自己小朋友負責任嘅，係咪唔應該呢個時候去搏？我知道呢位朋友幫咗我地好多，我地係無可能拒絕，但咁多小朋友，我相信真心朋友嘅會明白」

張致恒細仔一歲生日曬混亂六口照：辛苦但好過唔知為乜生存

雯雯張致恒三仔朗朗今年5月曾入院。（影片截圖）

雯雯張致恒三仔朗朗今年5月曾入院。（影片截圖）

雯雯張致恒三仔朗朗今年5月曾入院。（影片截圖）

雯雯張致恒三仔朗朗今年5月曾入院。（影片截圖）

張致恆雯雯與四名兒子。（IG：@UGLY_MAMA）

雯雯沉寂一排又出post。（IG：@UGLY_MAMA）

雯雯指兒子出事卻受到冷漠對待：「今日朗朗仲要呼吸唔到要立刻去醫院，當時你喺出面招呼緊朋友，仲要走入嚟大大聲鬧我，連朗朗辛苦到喊到咁西利都望咗我一眼，細細聲叫咗我一聲媽咪。再到我媽打來聽到我喊都安慰我，叫我快帶朗去醫院，你﹗？最記得：佢宜家仲有呼吸咪得。」矛頭直指張致恒。