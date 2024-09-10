獨家｜廖碧兒疑似新歡曝光　兩人行為親密男方曾是容祖兒前男友

廖碧兒近年先後跟富豪林忠豪及盧啟賢傳出緋聞，可惜都未能開花結果，現已淡出幕前的她，又買酒莊，又開酒吧，不停充實自己，就算單身都要活得精彩。早前，廖碧兒接受訪問時自爆多追求者，更指現時已經在一個地方安定下來，可以慢慢展開感情生活。《香港01》收到讀者報料，上月撞到廖碧兒與疑似男友撐枱腳，唔通感情已有著落？

廖碧兒（Bernice）同盧啟賢曾傳出婚訊。（視覺中國）

廖碧兒曾被標籤為拜金女。（IG圖片）

今年四月廖碧兒透露自己多人追。（葉志明攝）

廖碧兒依然keep得好好。(廖碧兒ig)

根據爆料者攝得的相片，兩人在一間看似高檔的日式料理餐廳食飯，爆料者亦表示，地點處於銅鑼灣，兩人有「好親密」的接觸，更會互相夾餸給大家，而兩人亦沒有太大戒心，更會與其他食客聊天喝酒。

至於相中的男士，酷似容祖兒前男友Meter Chen陳方藤，有綽號「拉麵陳」，一看便知是日本通，曾經他所在的公司在香港開過九間日本食肆，Meter亦不時在廖碧兒Instagram上畀like。

廖碧兒疑似新歡曝光。（讀者提供）

廖碧兒疑似新歡曝光。（讀者提供）

廖碧兒疑似新歡曝光。（讀者提供）

Meter係日本達人。（IG@meterchen）

早前飯聚，Meter亦有上傳相片。（IG@meterchen）

以溫哥華華裔小姐冠軍入行的廖碧兒，跟陳豪分手後，目標明確專攻富二代，先後跟林忠豪及盧啟賢傳出緋聞，可惜始終未能嫁入豪門，更被標籤為拜金女。被指豪門夢碎的她，轉陣到法國讀書，重新出發，更不時分享自己的校園生活。最近終於回流香港，今次被拍得與疑似男友撐枱腳，希望她盡快有好消息公布！

Meter不時在廖碧兒Instagram上畀like。（IG截圖）

Meter不時在廖碧兒Instagram上畀like。（IG截圖）

Meter不時在廖碧兒Instagram上畀like。（IG截圖）

當然廖碧兒亦有like回對方Instagram。（IG截圖）