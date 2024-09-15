專訪｜朱晨麗來港20年歷盡辛酸：條路係我揀，跪喺度都要行完佢

朱晨麗早前相隔兩年再有新劇出街，在《反黑英雄》中親身上陣應付連場動作場面，搏命演出贏得掌聲。入行13年的她，憑著肯搏肯捱的態度，近年成功搣甩港姐冠軍的花瓶形象，躍升為一線花旦。今年是朱晨麗來港發展的第20個年頭，回望離鄉別井來港發展的這些年，朱晨麗直言有辛苦過、不開心過，亦有喊過，但個性硬頸的她，從來都沒有想放棄過。早前，朱晨麗接受《01娛樂》專訪，當中毫無保留地暢談了她16時隻身來港的辛酸血淚史，如何與曱甴「同居」，無錢開飯；到之後入行又被網民攻擊「大陸雞」等，當然不少得還有她的感情世界，親自回應與前無綫主席陳國強，以及「富二代」史昊洺的關係。



朱晨麗接受《01娛樂》專訪，毫無保留地暢談了她16時隻身來港的辛酸血淚史。（葉志明攝）

20年前毅然來港發展

轉眼間，原來今年已經是朱晨麗來港發展的第20個年頭，16歲的時候，她通過優才計劃隻身來港，作為家中的獨生女，要離鄉別井去一個完全陌生的地方，出於父母的角度當然是反對，但朱晨麗並沒因此動搖來她心目中這個國際大都市的決心，「當時我剛畢業，我打了通電話給爸爸，我說我很想去香港，但屋企人是想我去上海或北京的學校，因為近一些，但我說不行，我哪裡都不去，就是要去香港。當時我已經報考了演藝學院，就是等通知書而已。」

朱晨麗憶述當時在爸爸面前還要故作鎮定，跟對方說淡定吧，一定行的，但其實內心已經很灰心，因為等了很久都還沒收到錄取通知書，所以都打定輸數：「若果今年不行，就等下一年再考。」不過最後，真的給朱晨麗如願以償，她仍記得收到錄取通知書的那刻開心到不得了，連自己都不敢相信是事實。

朱晨麗稱當時決心要來香港，除了香港，她哪裡都不去。除了芭蕾舞外，香港還有娛樂圈和她喜歡的男神馮德倫，這些都是吸引她的地方。（葉志明攝）

朱晨麗一講起馮德倫還即時露出一顆少女心，她笑指以前會剪下有對方的雜誌相，然後貼在宿舍的床側面，還稱呼男神「小倫倫」，非常瘋狂。（葉志明攝）

初來港歷盡辛酸 住劏房與蟑螂同居

為了不給父母「睇死」，朱晨麗不讓父母陪伴，硬著頭皮自己坐飛機來港，但始終人生路不熟，當時又語言不通，所以經歷了不少辛酸，試過連最基本的衣食住行都成問題，「那時我和一個上海女仔租住了一間板間房，我們睡一張碌架床，房間裡只有床邊那個窗，外面是餐廳的後巷，除了經常會有油煙味外，我記得有一次，因為我是睡上層，我睜開眼看到有很多蟑螂在天花板走來走去，但第二天又要上學，不能嘈醒同房，可是自己又害怕，最後閉上眼睛當看不到，睡過去算了。」

由於當時生活費不多只有3000多元，屋租錢已佔據她收入的3分2，故朱晨麗當時只能節衣縮食，一早起身坐叮叮，有時甚至步行上學，又試過連粥都吃不起，要等下午茶，因為下午餐套餐比較便宜，然後就當晚餐一起食，有時燒賣又可以當一餐，總之想盡辦法把錢省起來。雖然當時生活環境惡劣又如此「掹掹緊」，但朱晨麗坦言不好意思跟父母講，因為是她自己說要來香港，所以要硬著頭皮堅持下去，「可能我個性比較倔強，覺得條路是我揀的，我跪著都要走完它，所以一直忍住不講。直到我長大了，開始工作，我才有機會跟家人講我曾經有過這些經歷，他們聽後都呆了。」

朱晨麗稱當時與蟑螂「同居」的生活環境維持了1年多，然後就搬了另外一個環境較好的地方，雖然也不是很大，但起碼沒有蟑螂。（葉志明攝）

朱晨麗還自爆初來港不熟悉香港，最深刻是去學校的時候，以為會展中心就是她的學校演藝學院，鬧出笑話，後來她見到兩位年齡相約的女仔，於是她用普通話問路，豈料嚇到對方：「她們的反應是『吓？不知道，不知道。』就走掉了，好像很害怕我的樣子。我心想，發生什麼事？我是否講錯了什麼？」

朱晨麗來港就讀香港演藝學院的舞蹈學院。（YouTube@香港芭蕾舞團）

朱晨麗自細習「舞」。（YouTube@香港芭蕾舞團）

抱「乜都試下」心態參選港姐

後來，朱晨麗憑精湛舞技由香港演藝學院舞蹈學院，跳到去美國華盛頓深造，畢業後獲得香港芭蕾舞團賞識，正式成為一名專業舞者。不過始終跳芭蕾舞就像運動與生涯，不會很長，加上隨著年齡增長，朱晨麗開始考慮自己的前途，碰巧當時正在播《巾幗梟雄》，黎耀祥的「人生有幾多個十年」喚醒了她，沒理由整個人生都是跳舞，希望可以發掘自己其他方面，於是她決心辭去舞者工作流放一年，期間做過Freelance模特兒、連火鍋店帶位都做過，「最記得那個老闆說，妳不要浪費樣子做侍應，帶一下客人位置，站著做生招牌就可以，但這個收入是很小的。」

朱晨麗原來連火鍋店帶位都做過。（葉志明攝）

經過這一年的打工生涯，朱晨麗發現打工賺的錢入不敷支，不但儲不了錢，就連之前當舞者四年的積蓄都要用上。但正當山窮水盡的時候，又給她在電視看到《香港小姐》的宣傳片，於是便抱著「乜都試下」的心態，膽粗粗遞表格參選：「當時我心想都不會入圍的，隨便吧，因為聽人講這些有很多『後門』或背景才行，但還是先試一下吧，入圍的話都叫有條路。沒想到真的收到電話叫去面試，我起初還想會否是電話詐騙，原來是真的。」

朱晨麗稱當年亂闖亂撞參選港姐。（視覺中國）

參選時廣東話不佳 曾遭佳麗冷言冷語

成功入圍後，朱晨麗又要面對另一個問題，廣東話不佳令她完全缺乏自信，因為她上台的時候，連自己全名都不太會讀，讀完是會怯，所以在參選期間，一方面有得接觸新的東西，又有得去台灣外景覺得過程好新穎之餘，一方面又很大壓力，「因為每天對著的稿都是繁體字，我看不懂，然後又要連這個字的咬字，幸好我身邊幾位佳麗都是香港女仔，她們很熱心教我讀，然後再自己練。」

朱晨麗稱參選時廣東話完全不行，另她缺乏自信。（《娛樂新聞台》截圖）

朱晨麗當年有「翻版陳法拉」稱號。（《娛樂新聞台》截圖）

朱晨麗決賽當晚曾遭同屆佳麗兜口兜面說她不會當選。（《娛樂新聞台》截圖）

朱晨麗稱同屆大部分佳麗都是很友善，大家和平相處，不過也有「多口」的，「最記得決賽當晚，我們未轉出台的時候，大家都站著，其中一位佳麗就開始逐個預判，她對我說：『妳肯定不會拿到獎，因為妳之前都拿了很多『豬肉獎』，還有妳又不是香港本土人，又不會講廣東話，一定不會選妳的了。』那時我也認同，當下我覺得自己真的有這些弱點。」不過最後，朱晨麗用成績說話，不但贏得港姐冠軍，還是「四料冠軍」，預了自己會輸的她，形容當刻「感覺好像在發夢一樣！」

朱晨麗當晚發揮突出。（視覺中國）

朱晨麗謙稱覺得自己很幸運，不知為何會贏得冠軍，媽咪上台牽她手那刻很感動。（《娛樂新聞台》截圖）

朱晨麗當年獨攬「最受歡迎大獎」、「歡樂大使獎」、「時尚目光大獎」，及《香港小姐》冠軍，成為四料港姐冠軍。（視覺中國）

未卸任拍處女劇《名媛望族》

當年由參選開始，朱晨麗就被冠上「翻版陳法拉」稱號，沒想到未卸任，她又頂替受傷的陳法拉，迎來其處女劇《名媛望族》，還要擔任第三女主角。面對劇中劉松仁、陳玉蓮、韓馬利、楊怡等前輩，朱晨麗直言來不及反應自己緊不緊張、害不害怕，就已經開始了。「我自問是未準備好拍戲、去做主角，但可能我太幸運，所以很多事情都來得太快，未有時間消化就要消化下去。」

朱晨麗稱當時最吃力身兼很多不同工作，又要拍劇沒得睡，每到拍攝去到深夜時分，尤其超過凌晨四時後，她的腦就會集中不到，因為她要記住每一個字的咬字，一不集中就會忘記自己要說什麼，會說出很多語言出來連自己都不知道。她記得有場戲，所有「鍾家」的人一起吃飯，所有前輩演員都在，她一個在講話，非常緊張，當她講完之後，大家竟然「笑咗」，「我心想你們在笑什麼？原來他們覺得『嘩，妳那麼有趣的，妳究竟說了什麼語言？』其實我自己都不知說了什麼，只知道很睏。」

朱晨麗稱當年拍《名媛望族》時，心情緊張。（《名媛望族》截圖）

自爆一拍深夜戲就不知道自己在說什麼。（《名媛望族》截圖）

其中一場「鍾家」吃飯戲，朱晨麗很難忘。（《名媛望族》截圖）

廣東話不好頻NG 累吳卓羲無辜遭殃

然而亦因廣東話不好，令朱晨麗碰了很多釘，就連吳卓羲都無辜遭殃：「劇中我和馬國明和吳卓羲有感情關係，記得有場戲，吳卓羲要吃藥丸，其實是麥提莎來的，導演要求我每隻字都要咬得準，但我一緊張，他一把麥提莎吞進嘴裡我就NG了，最後他差不多吃了大半盒麥提莎。我連忙跟他說不好意思，他說沒事、沒事，很好吃。」

回想拍攝時，朱晨麗也曾被幕後整蠱講有味笑話，「幕後工作人員都話說類似那支旗拉上去這些，我又不知什麼意思，但前輩叫我照著講一次，我便跟著說，講完讓大家笑，這個氛圍挺好的。」

朱晨麗劇中主要對手戲是同吳卓羲和馬國明。（視覺中國）

朱晨麗劇中同馬國明及吳卓羲都有感情戲。（《名媛望族》截圖）

朱晨麗認廣東話不好搞到NG。（《名媛望族》截圖）

這場戲害吳卓羲吃了大半盒麥提莎。（《名媛望族》截圖）

奪「最佳女配角」得獎感言惹風波

經過七年不停學、不停做和肯搏肯捱，朱晨麗終得到回報，憑劇集《超時空男臣》中野蠻女友一角，贏得《萬千星輝頒獎典禮2017》的「最佳女配角」，但隨之而來竟然是網民轟炸式批評，批評她演技柔嫩，並未足以得獎；而更令朱晨麗始料不及的是得獎感言中的一句：「希望我哋喺內地成長嘅小朋友，黎到香港都依然可以打出一片天」，惹來網民狂插。

朱晨麗坦言當刻真的晴天霹靂，沒想到會那麼大迴響，第二天還有報道給了她一個大標題，而且內容很負面，就連回到化妝間，化妝師都說她不應該這樣講，令她質疑自己是否真的講錯了：「首先，因為我自己是這個設定，我是內地出身，但我是一個人來香港打拼，其實我當下是想鼓勵大家，無論來自哪個國家或地區，來香港讀書還是工作都好，我們只要努力都可以闖出一片天。我不明白為何一句正面的說話，會被扭曲變成負面，我都很匪夷所思，我無做錯任何事情，我只是想鼓勵大家，無任何不好的意思，所以當時是有不開心。」

朱晨麗當年奪「最佳女配角」後的一番得獎感言惹起風波。（視覺中國）

朱晨麗稱她的感言只是想鼓勵大家，被扭曲成負面意思，她都很匪夷所思。（視覺中國）

遭網民惡言攻擊匿埋喊：我也是父母生的

除此之外，朱晨麗一路走來也承受著網上很多不好聽的「留言」，她說每一次有劇出，都有某些網民都會打些很難聽的字眼：「譬如說：大陸婆、大陸雞，很難聽。（看到是否很難受？）其實我不太明白他們的想法，我們都是一個正常家庭出生，受過不錯的教育，來到這裡深造，有一份工作，我們又不是殺人犯，又不是對不起什麼人，為什麼會這樣去形容我呢？我都會有很多問號，但是這些聲音都會繼續有的。你可以怎樣去消化呢？沒有辦法，但是我第一次接觸的時候，真的躲起來哭，我會覺得我也是父母生的，為什麼要罵得這麼難聽？」

到後來慢慢多了重複了，朱晨麗累積了經驗，告訴她其實去在意這些事情，不如在意自己工作，太在意這些差的負評的時候，會影響到自己的心情，「我是比較真實的人，不開心就不開心，會出現在臉上，哭就躲起來哭，我不會在別人面前哭。而且心情不好，做事都不會集中。我現在有一個習慣，就是不會看任何負面的新聞，帶攻擊性那些就快點滾過去就算了。」

朱晨麗無奈經常被指樣貌升級，笑指已經由「1.0」寫到「5.0」，她表示自己沒有整容，臉上一樣有紋有斑。（葉志明攝）

為首套女一劇《特技人》性感演出

其後一年，朱晨麗迎來人生首套女一劇《特技人》，劇中她親身上陣挑戰高難度動作，更曾因連續拍30多小時搞到體力透支入院，非常「唔錫身」。而除了大顯身手外，朱晨麗更有兩幕至今仍令觀眾回味無窮，一幕是她穿上沙排裝在沙灘打排球，另一幕則是她穿著勁低胸緊身運動上衣躺在沙發，大騷勁爆身材。朱晨麗對這場戲也很難忘，笑指完全想不到攝影師的拍攝角度會令到整件事這樣，效果聽好看非常滿意，「我有一個很親密的異性朋友，他說到現在妳在家跟譚俊彥那場戲，他看完都有反應。（什麼反應？）有衝動，我沒有問什麼位置，但證明這場戲成功。」朱晨麗更強調絕對真材實料，沒有加墊，「我選美出身的，大家都知我咩料啦，哈哈！」

朱晨麗表示拍攝前知道要穿這套服飾，故特意去操Fit自己。（《特技人》截圖）

身材勁好。（《特技人》截圖）

問到該幕同場的譚俊彥看到如此「大」場面，會否很尷尬？朱晨麗笑說：「他是很有經驗的演員，拍攝時可以很集中，拍完即刻擰轉頭。而且當時他太太準備生小孩，所以他只顧著看電話，很想快點回家。」

朱晨麗大讚拍檔譚俊彥非常專業。（《特技人》截圖）

《特技人》中這幕做替身沙灘打排球同樣吸睛。（資料圖片）

親解「消失」之謎

在2018年至2020年間，朱晨麗一口氣拍下《平安谷之詭谷傳說》、《棟仁的時光》、《特技人》、《兄弟》、《多功能老婆》、《大醬園》及《法證先鋒IV》，「戲」勢迫人，但《法證先鋒IV》後卻無預警下突然靜了下來，當時就有指因前無綫主席陳國強離職，令與其傳過緋聞的她受影響，上升勢頭被斷。朱晨麗否認傳聞，至於為何突然消失？她稱在拍完《法證先鋒IV》後的確受傷了，右手脫臼，麻痺到一個狀態是去看醫生的時候，醫生說妳已經脫臼很久，為何都不知道，除此之外，她的身體也出現一個狀況，需要去做一個手術，所以那段時間是讓自己身體休息。談到娛樂圈很現實，當她休養的時候，可能後面很多人已經衝上前。朱晨麗也知道，但是身體已出現警告，不能不休息。

隨後的時間，朱晨麗的勢頭大不如前，而娛樂圈是殘酷的，看著師妹們一個個爬過頭，可有感到很失望、很沮喪？朱晨麗直言：「很多監製都會替我不值，他們就說，為什麼朱朱這段時間好像公司沒有給任何東西她，但是監製不知道我發生什麼事，觀眾也不知道我發生什麼事，我也沒有在訪問中講過任何在這個階段出現的問題。我覺得身體是很重要的，只要你裝備好自己，機會到的時候，你就一定能把握，但如果身體沒有了就沒有，只會愈來愈壞。」

朱晨麗稱在拍完《法證先鋒IV》後受傷了。（《法證先鋒IV》截圖）

除了拍戲之外，朱晨麗近年還對電商很有興趣，希望未來能在這方面有些發展。（葉志明攝）