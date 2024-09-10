Edan呂爵安認正在追求林明禎　發文維護對方：我對她很有好感

MIRROR成員呂爵安（Edan）早前被踢爆，與大馬女神林明禎秘密撻著，在歐洲撐檯腳食飯照曝光，還指他們年初已經蜜遊日本，感情穩定。9月8日Edan出席活動時護花心切，他向傳媒表示「大家嗰日手下留情啦。有咩問我啦」，之後更細細聲向傳媒請求︰「大家畀啲空間我！」，9月10日更在社交網大方承認正在追求女神﹗



Edan「霸道總裁」上身，承認他們是「了解中」。（陳順禎攝）

大馬性感女神林明禎樣子甜美、身材驕人，深受宅男喜愛。（資料照片）

Edan連日來護花，但引起部分黑粉或爵屎不滿，對林明禎展開攻擊，Edan霸氣總裁上身在社交網公開留言，正認追求女神中：「實在見到太多流言，我的性格真的不太能忍受這種情況，所以我希望澄清一下。昨晚我看到一個threads，覺得裏面的猜測對女生十分不公平，於是我便想留言希望停止胡亂的猜測，但最後打消了念頭因為不想再節外生枝。沒想到這個過程卻不小心按到了讚好，令大家產生了誤會。」

網上流傳疑似Sdan與林明禎於歐洲撐枱腳照片。(網上圖片)

Edan。(ig圖片)

林明禎又預告將於9月13日於香港舉行粉絲見面會。(公關提供)

「我不想再影響到女生的聲譽，所以我希望在這裏回應最後一次。明禎是個很好的女生，我對她很有好感也正在追求她，亦希望未來有發展的空間。但我和明禎現時真的只是朋友，沒有任何其他，希望大家能夠給予一些空間，也不要再做任何猜測了。」留言一出讚好數字直線上升，九成大讚Edan：「Ching 有膊頭有擔戴，敢做敢認，respect」、「欣賞你好保護女仔 咩都出黎頂自己食晒」、「真男人，估唔到你咁型，respect！」、「非爵屎，祝你為港增光成功😂」

Edan留言全文如下：