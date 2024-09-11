古惑仔男星揸古董勞斯萊斯到中山剪綵　長撈長有曾自爆賭到輸身家

現年66歲的尹揚明當年憑《古惑仔》中「韓賓」一角而令觀眾留下深刻印象，在電影中多數飾演黑社會角色，近年北上發展的他仍有參與幕前演出，包括電影《風再起時》、《熱血合唱團》、TVB劇集《黑色月光》等等。除了拍戲之外，尹揚明亦不時到內地各個城市登台，日前他就去到中山市坦洲鎮出席一間百貨公司的開幕活動，他更親自揸古董勞斯萊斯到場！

尹揚明因在電影《古惑仔》系列中飾演韓賓而為人熟悉。（影片截圖）

尹揚明有份參演TVB劇集《黑色月光》。 （IG@candymancandy）

相隔24年再拍TVB劇集。（IG@candymancandy）

尹揚明親自揸古董勞斯萊斯。（影片截圖）

到中山市坦洲鎮出席一間百貨公司的開幕活動。（影片截圖）

雖然現場佈置相對比較簡陋，但尹揚明就完全不介意，更指「長撈長有」。（影片截圖）

尹揚明透露自己去中山坦洲出席一個開幕剪綵活動，特別揸了一架70年代的勞斯萊斯，片中所見，車內以經典暗紅色裝飾，車頭的車標十分搶鏡，他留言：「這架是1994年出廠，首次登記19940👍仲行得走得，不過五公里停一停，唞一唞熄匙，再着車，又行五公里停一停。」並笑言：「如果趕時間就唔好揸呢啲車喇。」而尹揚明當日出席活動先是坐在台下睇打鼓、舞獅表演，之後就上台同其他嘉賓一起剪綵，已經一頭銀髮的他戴着黑超，依然十分有型！

70年代的勞斯萊斯。（影片截圖）

車頭的車標十分搶鏡。（影片截圖）

開心。（影片截圖）

古董勞斯萊斯。（影片截圖）

已經一頭銀髮的他戴着黑超，依然十分有型！（網上圖片）

行超市。（影片截圖）

尹揚明入行前曾做過保安，1988年被導演林嶺東睇中，擔正做電影《勇闖天下》的男主角，自此展開演藝生涯，他曾先後加入TVB及亞洲電視，《火玫瑰》、《馬場大亨》都是他的經典作。尹揚明曾在訪問中透露自己當年沉迷賭博，90年代試過在賭場輸了200萬，是他當時的全副身家，要向親友借錢還債，幸好他之後決心戒賭。有指尹揚明曾與兄長經營骨灰龕生意成功翻身，但他曾在接受《香港01》訪問時澄清從未破過產，亦沒有做過骨灰龕生意。而尹揚明近年已在珠海定居，他曾透露已在珠海辦了居住證及內地的醫保卡，似乎計劃在當地養老。

尹揚明曾與「大軍」程東、王俊棠及林韋辰一起搭巴士遊覽，但他們在車上拍片大聲傾偈，有網民批評他們行為失禮，影響其他乘客。（影片截圖）

尹揚明在接受《香港01》訪問時澄清從未破過產，亦沒有做過骨灰龕生意。（資料圖片）

出席《黑色月光》煞科宴。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

近年不少港星都移居內地。（微博@尹揚明）