49歲萬人迷驚現雙下巴走樣崩壞　曾傳禿頭靠神奇噴霧挽回男性尊嚴

現年49歲的「萬人迷」碧咸（David Beckham）是圈中公認的男神，一直保持著靚仔樣及Fit爆身形。不過日前碧咸就在Instagram上載了一段打理農莊種地養雞的片段，片中碧咸突然走樣，驚現雙下巴，嚇窒大批網民，就連老婆Victoria都忍不住留言表示：「這個男人是誰?!? 把我的丈夫還給我」，引起網民熱議。

碧咸是圈中公認的萬人迷。（IG圖片）

碧咸一直保持著靚仔樣及Fit爆身形。（IG圖片）

有網民看到碧咸的片段後，都紛紛留言表示差點認不出這位萬人迷，更留言表示：「發福了」、「這真的是碧咸？」、「差點把足球場改成菜地」。有部分網民則為碧咸護航，更表示差不多50歲都沒有醫美的痕跡，只靠做運動保養，狀態已經很好了。

有網民看到碧咸的片段後，都紛紛留言表示差點認不出這位萬人迷。（IG圖片）

碧咸驚現雙下巴。（IG圖片）

種地養雞。（IG圖片）

根據外國傳媒報道，其實碧咸早於幾年前已經開始有脫髮危機，更在2018年接受植髮手術，但只維持了好一段時間後漸漸打回原型。今年3月開始居家隔離時，碧咸已剪了平頭裝及經常戴帽示人，有知情人士透露：「佢（碧咸）平時都會好小心，但今次竟然畀我哋睇到真相！」

碧咸曾被拍得頭髮稀疏。（IG圖片）

據知碧咸使用的生髮噴霧只價值14.95英鎊（約141港元），除了能遮掩頭皮，同時亦能促進頭髮生長，更推出多達12隻顏色。而碧咸使用這款噴霧後，髮量豐厚了不少，似乎「髮再生」，絕對是有脫髮煩惱的男士的恩物！