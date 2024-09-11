陳柏宇以過來人身份分析呂爵安認追林明禎　發表20字驚揭背後真相

現年34歲的大馬女神林明禎樣靚身材正，條件極佳的她卻單身多年，月前就傳出與比她年輕7歲的男團MIRROR成員呂爵安 (Edan) 共譜姊弟戀發展地下情。兩人在歐洲撐檯腳食飯照曝光，還有指他們年初已經蜜遊日本，感情穩定。當時Edan接受訪問時就否認戀情，但就承認的確有在歐洲與林明禎一起食飯。Edan又解釋此次歐洲行是因為工作，表示與明禎是朋友。不過昨日 (10日) Edan就在社交網大方承認正在追求女神林明禎。

大馬性感女神林明禎樣子甜美、身材驕人，深受宅男喜愛。（資料照片）

呂爵安認追求林明禎。(ig圖片)

網上流傳疑似Sdan與林明禎於歐洲撐枱腳照片。(網上圖片)

呂爵安昨日發文表示：「我不想再影響到女生的聲譽，所以我希望在這裏回應最後一次。明禎是個很好的女生，我對她很有好感也正在追求她，亦希望未來有發展的空間。但我和明禎現時真的只是朋友，沒有任何其他，希望大家能夠給予一些空間，也不要再做任何猜測了。」惹來網民熱議。而已是人夫兼人父的陳柏宇也忍不住留言，發表他對Edan認愛兼正追求林明禎一事的睇法。

Edan坦認自己正在追求林明禎。(ig截圖)

陳柏宇表示：「以我多年做人的經驗，他能這樣回覆，就足以證明他就算沒追到，也已經有九成的把握。所恭喜之外也沒什麼其他可說的。恭喜恭喜。」他此番留言更獲近8000個like以及2600次轉發分享。

陳柏宇對於Edan表明追求林明禎一事發表意見。(ig截圖)