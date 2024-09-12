Edan認追林明禎陷脫粉潮　118字留言安撫粉絲：很抱歉令你們難過

呂爵安（Edan）日前難忍與自己傳拍拖的林明禎受流言攻擊，發文護花，大方承認正追求林明禎 ，他指目前只是朋友，但表示：「明禎是個很好的女生，我對她很有好感也正在追求她，亦希望未來有發展的空間。」貼文一出反應兩極，有人認為Edan Man爆，是真男人；也有人認為他這樣會令林明禎有壓力，就連「過來人」陳柏宇都加把嘴說：「以我多年做人的經驗，他能這樣回覆，就足以證明他就算沒追到，也已經有九成的把握。所（以）恭喜之外也沒什麼其他可說的。恭喜恭喜。」

Edan與林明禎早前被影到在外地撐枱腳，男方大方承認二人了解中。（網上圖片）

Edan日前發文承認對林明禎很有好感，正追求對方，有很多人讚他Man爆，但「爵屎」卻心都碎埋，宣布脫粉。（Threads@edanlui）

陳柏宇就認為，就算未追到都九成「得米」，向Edan講定恭喜。（Threads@ckw720）

不過，大批「爵屎」對Edan的舉動感到心碎，宣布脫坑，有人留言：「最唔想嘅已經發生！」、「真係心死了。」甚至說連他昨日推出的小組歌《Strawberry Love》都不想聽。其Instagram追蹤人數有下降跡象，從日前的72萬2千至今天的72萬，足足成2千人取消追蹤。此外，他的品牌Nade以往曾被炒至高價，如今卻有人在Carousell宣布脫坑賤賣。

Edan應該沒想過，大方坦承感情狀況後，會引來脫粉潮。（IG@edanlui）

不少粉絲在拍賣平台賤賣Edan品牌的產品及應援物，更表明是「脫坑出物」。（Carousell）

不少粉絲在拍賣平台賤賣Edan品牌的產品及應援物，更表明是「脫坑出物」。（Carousell）

6月出席活動時的親筆簽名海報都賣！（Carousell）

Edan IG追蹤人數掉了2千人。（IG@edanlui）

今日凌晨，Edan在Telegram上水向爵屎表達感受，他說：「這兩天看到很多大家的鼓勵和支持，真的很窩心很感動，謝謝你們。同時我也看到有些粉絲感到難受，甚麼原因都好，我很抱歉令你們難過。我只想說，我還是那個我，還是那個會珍惜所有機會，認真努力工作、力求進步的Edan。無論如何，我希望大家一切安好。」未知能否成功安撫心碎粉絲呢？

Edan在TG群組安撫爵屎。（Telegram）