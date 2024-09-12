林明禎否認同Edan拍拖　甜笑稱仍是朋友未追到手：對感情比較保守

MIRROR成員呂爵安（Edan）自公開認追求林明禎後，引發「爵屎」不滿，產生退粉潮，更有粉絲留言鬧爆Edan：「佢係fans一手一腳捧出嚟，可以話係冇fans就冇而家嘅成就，唔拍拖可算是為粉絲服務，大佬我畀咗幾多錢落你度，偶像拍拖絕對係唔專業。」

林明禎今日出席活動，春風滿面。（梁碧玲攝）

林明禎被傳與Edan拍拖，但Edan早前表示仍是追求階段。（梁碧玲攝）

事件中女主角林明禎今晚（12/9）現身中環出席時裝騷活動，接受《香港01》訪問時講到之前身體抱恙停工，「好朋友」Edan有冇問候，她立即Hang機，然後說：「有呀，都會關心。」她透露二人是在朋友聚會認識，相識一段時間，偶爾會聯繫。

林明禎講起Edan好怕醜。（梁碧玲攝）

林明禎讚Edan是很好、很有風度、很聰明的男生。（梁碧玲攝）

早前Edan高調表示正在追求明禎，她表示：「其實喺佢公開出Po文嘅時候，佢係有同我一聲，同埋有同我講好抱歉，造成我困擾，我覺得還好吧。他會這樣說都是Gentlemen，有風度。」

前幾日Edan叫記者對林明禎手下留情，要問就問他，明禎招駕不住記者追問攻勢，問：「不是說手下留情嗎？」（梁碧玲攝）

講到目前是朋友還是情人，原來Edan尚未追到手，林明禎說：「而家我同佢係朋友嘅關係，而我對感情係比較保守，我需要一段時間認識了解，才會知道適唔適合，然後才會知道喜唔喜歡，暫時我覺得順其自然吧。（你對Edan要觀察幾耐？）哈哈，順其自然。（Edan公開認愛遭粉絲鬧爆！）相信有很多欣賞他喜歡他的粉絲朋友在他身邊。（有冇收到佢粉絲留言追擊？）呢個真係冇。不過佢都有同我道歉講造成我嘅困擾，但我呢邊還好冇收到惡意嘅評論。（你啲Fans都支持你？）目前還沒有見到他們。」

林明禎澄清同Edan目前是朋友關係，但訪問中不時甜笑。（梁碧玲攝）