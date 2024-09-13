鄭梓浩前度Grace直言多次想輕生　踢爆渣男面目不想更多女仔受害

《中年好聲音2》11強止步的前歌手鄭梓浩（Brian，原名鄭家駒），被前女友Grace挺身指控是渣男，更指證包養鄭梓浩的圈中猛料「小四」，是同為中2生，孫耀威餅印妹妹、43歲已婚及育有兩子的孫美賢（DaDa），事件震驚各界，神隱一星期的Grace再次接受傳媒訪問，直言出面大義滅親只希望不想有更多女仔受害，更直言多次傷心得想輕生。



現年55歲的鄭梓浩參加《中年好聲音2》再入行。（IG：@bc_brian_bc）

鄭梓浩有不少FANS。（IG：@bc_brian_bc）

報道指Grace表示多年來在鄭梓浩身上花費數以百萬，鄭梓浩除在內地有一名37歲已婚「小三」，甚至被「小四」孫美賢包養。孫美賢更租了元朗屋苑一單位做二人愛巢，與鄭梓浩不時祼聊及到上址約炮，更因為縱慾太多搞到性無能要食壯陽補品。孫美賢曾在社交平台向Grace宣示主權，直至知道自己原來只是「小四」而跟Brian反目，並向男方追討10萬蚊生活開支，還要求Grace 代還。

前女友GRACE指控鄭梓浩是渣男。（IG：@bc_brian_bc）

孫耀威妹妹孫美賢與鄭梓浩。（IG：@mirandasuen_dadasun）

鄭梓浩本在上周日有公開活動，最後因醜聞改由吳大強頂替，鄭梓浩本周二若無其事繼續在抖音開直播，對偷食醜聞隻字不提，但只得50位忠粉在線。Grace再次接受傳媒訪問，直指自己只是個受害者，中學同學兼初戀情人後生拍拖離離合合，多年感情蒙蔽雙眼，7年過去終認清真相，直指鄭梓浩最叻扮慘呻窮，以兒子生病為呃粉絲及身邊人送錢，是絕世渣男。Grace又表示近8個月折磨得好辛苦，曾經好多次想自殺，是次大義滅親公開事件，只希望鄭梓浩會反省不要再周圍呃女仔感情。