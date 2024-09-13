環球小姐2024｜候選佳麗魏嘉華曾捲入JPEX詐騙風波：我唔係騙子

香港區「環球小姐2024」昨日（12/9）於觀塘舉行候選佳麗泳裝記者會。對於被網民指為騙子，及踢爆早前曾捲入平台JPEX詐騙事件中的8號候選佳魏嘉華（Kianna），她接受《香港01》訪問時表示：「其實最初參選嘅時候，我都好擔心人哋會點睇自己，而自己都做咗好多心理嘅調整，因為都驚自己聽到一啲嘅說話令到自問唔開心，同會會影響到自己嘅情緒，但我覺得到我去挑戰嘅時候，自己就一定要去接受呢一樣嘢。因為我覺得係一個Package。」

魏嘉華澄清自己不是騙子。（葉志明攝）

對於被網民鬧爆是騙子，Kianna為自己平反：「自己都有睇到網民嘅留言，但我本人其實都係一名受害者，喺JPEX事件中我都係一位參與者，自己都有擺錢落去，而當初我都係純粹只係接工作咁樣。我想喺度澄清返，我唔係騙子。我想信大家係有慧眼嘅。（JPEX事件警方有冇聯絡你？）冇。（你損失金額幾多？）都損失7個數字。（有冇同警方報案？）我自己就冇。（損失7位數唔報案？）因為我覺得係自己嘅決定嚟，我唔係交筆錢去其他人幫我處理，而我真係自己投資落去，變咗自己都要預有呢個風險。」

魏嘉華早前和男友陳小龍為宣傳加密貨幣捲入第一城鎖車風波事件。（葉志明攝）

問到有網民發現其IG很多舊照被清空，質疑她透過參加選美「洗低」鋪路。Kianna表示：「我又冇呢個諗法，我只係將自己唔係太過滿意嘅身型，又或者唔靚嘅相刪走，咁所以話我係「洗低」我就唔係嘅。（仲有冇參與加密貨幣？）其實我自己都仲有玩，但自己就少投資囉，自己係會睇住。（之前損失7位數冇留下陰影？）我覺得加密貨幣係健康投資嚟嘅。但就要選擇啱嘅平台。」