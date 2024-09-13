林明禎作出最後聲明　真情剖白同Edan感情：我們真的只是朋友

MRROR成員呂爵安（Edan）自公開認愛追林明禎後成為全城熱話。昨日林明禎出席活動時，首度開腔回應二人仍是朋友關係，爆Edan仍未追到手。不過外界反應兩極化，有網民認定二人根本已經一齊，只是由Edan先公開認愛試探水溫。豈料有「爵屎」不滿大鬧Edan拍拖唔專業，惹起退粉潮，二人戀情被迫剎停。但亦有網民支持二人拍拖，認為藝人都是人，應該有自己的私生活。

林明禎今日出席活動。（梁碧玲攝）

今日（13/9）林明禎現身旺角出席著名品牌活動。對於她昨日首度開腔否認同Edan拍拖，外界反應兩極。林明禎接受《香港01》訪問時表示：「Edan佢昨晚都有透過短訊關心我，問我Ok嗎？我話Ok。（麥玲玲師傅指你同Edan性格兩極？）我覺得好多人對我哋嘅話題好有興趣，大家多多給我空間。其實昨天睡覺前都有睇自己訪問。（你覺得點？）覺得做人很難難。坦白說，我EQ不高，回答問題很難。我也希望用最真誠方式去回答大家，給最真實嘅答案。但係我不只顧慮我自己，也要顧慮我身邊很多人及單位，這一次，我想認真作出最後一次聲明，我們真的只是朋友。我現在只想專注工作，未來會有好多不確定性，但是我最清楚自己想要什麼希望大家多多關注我的工作。（算唔算係拒絕佢愛意？）我因為我們只是朋友方式相處，希望大家能給我空間。」