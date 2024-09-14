前TVB小花做客席講師分享成功經驗　轉行從商建美容王國變女強人

現年47歲的江芷妮（Cherie）2007年約滿TVB離巢後退出娛樂圈，並轉行從商開美容公司，現時是兩間分店的老闆娘。近年非常低調的江芷妮，不時在IG分享近況，日前她就為香港大學專業進修學院（HKU SPACE）擔任客席嘉賓，分享成功經驗！相中所見，一身知性Look的江芷妮凍齡有術，氣質依然，完全看不出真實年齡！

江芷妮（Cherie）淡出幕前多年。（IG@cherie.tkong）

早前相約好友羅泳嫻及康子妮（現名康滎舫）聚會。（IG@cherie.tkong）

為香港大學專業進修學院（HKU SPACE）擔任客席嘉賓。（IG@cherie.tkong）

氣質依然。（IG@cherie.tkong）

江芷妮在2001年加入TVB，初時擔任《非常音樂空間》、《K-100》主持工作等，經常被指與唐詩詠撞樣，她亦有拍攝劇集，包括《同撈同煲》、《愛情全保》等，與馬國明曾是螢幕情侶。不過江芷妮在2007年約滿後離巢，並用在《萬千星輝賀台慶2007》中贏得的價值100萬港元的現金獎，以及多年來參與遊戲節目所贏得的30多萬港元獎金作成本，成立自己的美容集團，同時她亦繼續進修，在香港大學修畢工商管理碩士學位，又曾擔任香港美髮美容商會副會長以及該會會董，前年更以老闆娘身份現身HOY TV節目《有種老闆娘》做嘉賓，她自言會落手落腳做，又會同客人溝通、遞毛巾，甚至洗廁所都一手包辦！

江芷妮與馬國明曾是螢幕情侶。（TVB）

成立美容集團。

江芷妮前年以老闆娘身份現身HOY TV節目《有種老闆娘》做嘉賓。（資料圖片）

江芷妮2012年嫁作人妻。（視覺中國）

溫馨！（IG@cherie.tkong）

2012年江芷妮與建築師男友結婚，婚後育有一對仔女，一家四口幸福美滿。轉型成功的江芷妮，事業上了軌道，不時出席美容業界會議，又會出埠視察，更親身上陣介紹自家產品，做埋生招牌，而47歲的她保養得宜，皮膚仍白滑緊緻，狀態Fit爆！

出席生日會。（IG@cherie.tkong）

出席美容展。（IG@cherie.tkong）

出埠視察。（IG@cherie.tkong）

寓工作於娛樂！（IG@cherie.tkong）

親身上陣介紹自家產品。（影片截圖）