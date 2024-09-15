香港小姐2024｜三甲人選出爐？　TVB高層樂小姐點名讚呢三位佳麗

歷屆「香港小姐」選舉，除了觀眾的意見和投票，上至評判、TVB高層，下至藝員、記者、化妝服裝等幕後人員的意見也相當重要，可算是香港的盛事和電視圈話題之一。《2024年香港小姐競選》決賽將於星期日（9月15日）舉行，今日（13/9）15位佳麗，及多位評判等出席「候選佳麗首晤大會評判」記者會，其中TVB高層樂易玲（樂小姐）接受《香港01》訪問時，就透露了她的三位心水佳麗人選。



TVB高層樂易玲（樂小姐）接受《香港01》訪問時，就透露了她的心水佳麗人選。（葉志明 攝）

樂易玲（樂小姐）說：「其實入圍15位已經係我心水嚟，因為都經過三輪面試選出嚟，但係都有一輪冇見過佢哋。今日見返，我又真係覺得有幾個好咗！靚咗！瘦咗！但係有一兩個，可能今日緊張，跌咗少少watt。」

《2024年香港小姐競選》15位佳麗及評判。（葉志明 攝）

樂小姐也特別點名其中三位佳麗，她說：「3號（王汛文），佢今日狀態好好，6號（李曼思）都係，因為我覺得，今日嘅衫係佢哋自己揀，可以睇到佢哋個對衣着嘅style，心得，呢啲都加咗啲分，仲有14號（楊梓瑤），好高嗰個，佢一路個狀態都唔錯。今日我覺得佢廣東話進步咗。」

樂小姐直言，香港小姐一定要能代表到香港，代表女性，說：「美貌智慧係必須。」

《2024年香港小姐競選》佳麗3號王汛文。（葉志明 攝）

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《2024年香港小姐競選》佳麗6號李曼思。（葉志明 攝）

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《2024年香港小姐競選》佳麗14號楊梓瑤。（葉志明 攝）

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《2024香港小姐競選》15位候選佳麗以泳衣上陣。（資料圖片）

2024香港小姐15入圍決賽名單

陳紫佟（Jessie Chan）倪樂琳（Ellyn Ngai）

王汛文（Candice Wong）謝淑怡（Zoie Tse）

莊曉婷（Kimmy Chong）李曼思（Adria Li）

秦冀雯（Yvonne Li） 盧凱怡（Kerry Lo）

陳甜甜（Rose Chan）吳芷靖（Clary Wu）

梁嘉莹（Emily Leung）鍾翠詩（Tracy Chung）

程姜月（Dolores Ching）楊梓瑤（Amina Yeung）

俞可程（Kanis Yu）