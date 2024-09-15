叻哥要年輕化明星足球隊點名林文龍：將後生個班帶上嚟

講起「香港明星足球隊」，大家必定會想起洪金寶、盧惠光、任達華、曾志偉、苗僑偉、許志安、黃日華、陳百祥等影視圈猛人，他們除了在事業上都有傑出成就以外，更是球技了得的足球員。早年他們時不時就會以「香港明星足球隊」北上踢足球，可以一大班老友見面相聚以外，又可以與其他足球隊切磋球技，更能帶動當地氣氛，一舉幾得！



叻哥陳百祥大談明星足球隊。（截圖）

近日「香港明星足球隊」的老臣子陳百祥接受內地媒體訪問，暢談「香港明星足球隊」的發展！陳百祥十分自豪地說：「貴州嘅村超，可以話我就幫佢彈起咗，佢哋個GDP（旅遊）即刻（上升），呢個係好有幕後政府嘅支持，因為佢哋書記，村長好推呢樣嘢，而家我喺三水見到都係咁。」他表示，當地足球隊引入外援，而外援足球員又會提升本地足球員水平，本地足球員又會再帶動年青人加入，所以是一個良好循環。

叻哥陳百祥讚後生仔有氣有力。（截圖）

之後，陳百祥又談到最近正在組建精裝「香港明星足球隊」。他說：「問人講，香港明星足球隊係1986年開始，唔好數幾耐，我哋都70幾啦，唔會永遠我哋踢落去㗎嘛，所以我咪帶第二梯隊囉。」

訪問中，他更說到「香港明星足球隊」第二梯隊的接班人人選。陳百祥續說：「好似馬國明鍾意踢波，咁我搵咗馬國明入嚟，佢喺演藝又咁出名，但係你睇佢口尋晚，完全勝任一個半職業足球員。（佢同洪天明打雙中峰）佢兩個有速度又有身材，例如洪金寶當年都係踢呢個位，洪天明咪替呢個位囉。我冇仔啫，如果我有.....」

叻哥陳百祥表示搵馬國明加入明星足球隊。（截圖）

大家都知馬國明鍾意踢波。（資料圖片）

他又表示，除了馬國明、洪天明以外，也邀請了蕭正楠，謝天華等人加入，他續說：「我要將後生嗰班帶上嚟，即係林文龍有小型球功底，我好多咁嘅球員，仲要全部男一嚟！男一我都訓練到佢哋（踢到）半職業球員，呢個我都有啲把砲！」但上述這班「年輕」男一，馬國明，洪天明50歲，謝天華57歲，林文龍56歲，當然對比叻哥73歲，他們確實年輕很多。

他也透露「香港明星足球隊」之後的發展，一樣是去全國不同地方踢足球比賽，而各球員也可以因應各自時間參加，他說：「接波都接到手軟，踢唔晒咁多！主要係個個都要開工，好似馬國明口尋日踢完，深夜就要坐車返去，因為佢拍緊嘢。」

馬國明球技唔錯。

50歲的視帝馬國明(馬明)入行超過20多年拍過無數的電視劇！（資料圖片）

叻哥陳百祥表示明星足球隊好受歡迎。（截圖）