香港小姐2024 |莊子璇「豬膽鼻」消失屢傳整容　坦承純天然靠化妝

2023港姐冠軍莊子璇（Hilary)今（14日）為被抽中的幸運候選佳麗試戴后冠，最終由8號盧凱怡（Kerry)獲得這個機會。而即將缷任的Hilary在接受《香港01》訪問時都表示期待新一屆港姐誕生，同時回應屢傳整容傳聞。

8號盧凱怡（Kerry)獲得試戴后冠 。（陳順禎攝）

身穿露肩白色長裙的Hilary相當漂亮，整個人散發着仙氣氣質，而在受訪時講到即將卸任心情，她就表示好期待新一屆港姐誕生，還表示今年的候選佳麗質素好好。作為師姐的她，問到有否分享貼士給師妹，她就表示：「決賽要打敗自己心魔先可以正式企上台俾觀眾睇。」心理壓力絕對是最大的壓力。

Hilary亦是港姐主持之一。（陳順禎攝）

Hilary當晚除了會為新一屆港姐加冕之外，她還是主持人之一，問到做直播主持緊不緊張，準備好功課未時，她就揚言：「我覺得比起台慶嗰陣時稍為冇咁緊張。因為台慶我就係人生第一份工作（主持），係好緊張，即係你已經打大佬咁之後就會覺得個Level 好似低啲。（驚唔驚發台瘟？）我好驚其實，我每一次上台都會震，好驚自己做嘢，我覺得驚係冇用，驚更加會令個腦空白一片。」而她亦表示陳貝兒、麥美恩都有幫助她，令她吸收好多。

Hilary近年被指樣貌大不同。（陳順禎攝）

Hilary表示沒有整容。（陳順禎攝）

另外，提到她參與的第一部劇集《金式森林》日前已殺青，問到怕不怕劇集播出後因自己演技問題而引來負評，她就看得很開：「第一部我會對自己稍為寬鬆少少，始終我成個拍劇過程都係學緊嘢，我覺得最緊要錯唔緊要，下次改就得㗎。（驚唔驚近年因傳出樣貌有變化，大家集中講你嘅樣呢？）都驚嘅！其實我覺得大家做呢一行幕前都要檢討自己，唔單止係做嘢方面，樣貌都要慢慢進化，慢慢自己點樣識得化妝越嚟越靚，咩頭（髮型）先襯你，要經常對鏡睇吓。（被傳整容會唔會唔開心？）一開始會，有啲介意。後尾我覺得係一個好事，代表大家覺得靚咗，（你有冇整容？）梗係冇啦！（全靠化妝？）因為我覺得每一個人適合嘅妝真係唔同，我覺得我自己唔係適合啲好濃嘅妝，原來淡妝真係會成個人唔同樣。」