黑野狼曾寫信恐嚇陳欣健　憶述旺角長城見女屍：啲血都乾晒

79歲陳欣健日前出席活動擔任司儀工作，他在接受《香港01》訪問時表示：「我而家正在籌備緊音樂劇，主要喺音樂同投資方方面有主辦機構，劇本仲寫緊，同埋籌備我12月嘅演唱會，出年一月生日都有大型嘅演唱會，呢三樣嘢都好忙。」他透露演唱會在香港舉辦，不過並未有確實的細節：「應該我喺六年前係做咗麥花臣嘅演唱會，會用陳奕迅同埋周杰倫嘅舞台班底去設計。」

79歲陳欣健日前出席活動擔任司儀工作，他透露即將會開演唱會。（張祖銘攝）

調查當年哄動一時「長城殺手黑野狼」案件

陳欣健加入娛樂圈前於1965年至1976年間任職皇家香港警察，官至警司階級，他在任職期間曾經負責調查過許多香港奇案，講到負責調查1974年「長城殺手黑野狼」案件，他說：「其實我個人生好奇怪嘅，好多人都係呢一單新聞認識我，其實仲有一個先施大廈兇殺案，我係好短嘅時間喺旺角偵緝部，當時我係嗰度嘅總督察，第三件好大嘅事情就係旺角長城公寓謀殺案，呢件事令到我覺得呢個世界上係咪冤有頭債有主，天網恢恢疏而不漏，呢個世界上係咪有一啲可以超乎我哋可以理解到，超現實嘅時候係可以令到沉冤得雪，同埋我哋做警察嘅好不懈咁去追尋一啲嘅靈感，用專業嘅精神去破案，令到我對於偵查嘅工作更加明白，我自己都做過偵探訓練學校嘅教官，我覺得淨係科技，或者人嘅努力又好，但好多嘢唔努力，就唔會有結果，但努力咗之後就有天意幫你。」

當年「長城殺手黑野狼」謀殺案的剪報。（資料照片）

當年任職警司的陳欣健，有份參與調查案件。（資料圖片）

自爆親眼目睹女死者赤裸一面

被問到當年發現女死者（劉富敏）在旺角長城公寓的事發經過，他說：「我第一個感覺女死者（劉富敏）個人好細粒，我諗本身個人係赤裸，同埋佢冇着衫，瞓咗喺度又冇咗啲頭髮，整體嚟講又冇咗血，啲血都乾晒，睇落去好似一個比較大少少嘅猴子型物體，嗰陣時都唔知道佢係男定女，好奇怪點解係會咁？慢慢經過法醫官同我哋去透露呢件事，同埋個身上係缺乏咗啲乜嘢，之後先慢慢組合返係一個女人，呢個女人究竟係邊個係一個謎？點樣去破案呢？」他指自己因為籌備寫劇本會記錄這個個案的經過，並表示：「所以我保留返少少神秘感喺度先。」

陳欣健親述當年在旺角長城公寓發現女屍的事發經過。（張祖銘攝）

當年收到兇手來信自認「野狼殺手」

講到網絡上流傳一種說法當年有傳女死者弟弟在祭祀儀式以「劈棺追兇」茅山道術用一把菜刀劈落棺材拿著把菜刀，讓慘死冤魂化作厲鬼，追尋仇人。對於事件的屬實性，陳欣健表示：「我係冇去到佢（劉富敏）嘅殯儀，唔知道呢一個講法係真定係假，我直覺上覺得可能係家屬嘅憤怒，佢哋嘅悲哀去理解，但同我哋調查嘅成個過程冇直接關係。」至於當年警方是否收過來自兇手（梁兆平）的信件「我是長城殺手黑野狼，你們警察都是無能垃圾」，他坦言：「佢冇話警察無能，佢係挑戰我哋話自己係野狼，佢話佢係一個殺手，冇透露到任何嘢畀我哋，由於佢咁樣嘅心態，令到我哋更加深入去了解乜嘢去做呢件事？佢唔係屬於變態嘅殺手，佢係出於喺激情之下嘅一種嘅犯罪，我諗佢本身嘅心態係有問題，所以後來導致一連串嘅事件發生。」

當年相關新聞報道。（資料照片）

澄清冇受事件影響轉行

講到警方當年調查兇手時（梁兆平）在他的褲找到一張相寫住「金鈴已代為割肉」 ，他坦言：「呢件事我唔想講住，等到我寫劇本嘅時候裏面係會透露。」被問到是否因為太多一連串的靈異事件個案影響而決定不繼續當警察，他說：「冇關係嘅，我係本身一個好科學頭腦嘅人，我雖然係天主教徒，我淨係信善美同埋愛，我覺得呢單案係一件好大嘅冤情，因為呢個女子本身係一個媽媽，我係心裏面第一次作為偵探遇到一件咁冤情嘅案件，所以我投入喺個人嘅感情，對於我自己嘅職責，其實我又冇壓力，不過我乜嘢都冇諗過係要捉到兇手繩之於法為止。」他指自己曾經看過警察有很多難忘的經歷，最大的收穫就是體驗年輕人不一樣的體會。