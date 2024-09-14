香港小姐2024｜梁嘉莹驚才藝表演　倪樂琳認口水多過茶唔驚問答題

TVB年度選美盛事《2024香港小姐競選》決賽將在明晚（15日）舉行，今日（14日）一眾候選佳麗就出席試戴后冠活動。而兩大熱門2號倪樂琳（Ellyn）及11號梁嘉莹（Emily）在接受《香港01》訪問時都激讚8號盧凱怡（Kerry）有冠軍相，氣質出眾。

8號盧凱怡（Kerry）試戴后冠。（陳順禎攝）

歷經多月的訓練，明晚終於到揭開成績單的時候，在受訪時問到心情緊不緊張，Emily就表示：「緊張加上好興奮，其實已經準備咗好多，都驚會有啲小出錯。」而在旁的Ellyn則表示：「比起緊張我其實更加期待決賽，因為十五個女仔都準備咗2、3個月，我覺得大家都想快啲到。」

Emily最擔心是才藝表演。（陳順禎攝）

續問到最害怕是甚麼環節時，Emily就表示是才藝表演：「因為才藝要好大力去打鼓，所以我驚休息唔好，打鼓時身體好軟。」Ellyn就表示：「我反而比較驚中式耍劍，要耍得靚有力度好難。（唔驚問答環節？）我唔係好驚，因為我平時口水多過茶，應該唔會冇嘢講，係驚答得唔好。」

而提到8號盧凱怡（Kerry）獲得試戴后冠機會，而且狀態愈戰愈勇，Emily都激讚對方：「我睇到佢戴上個后冠，睇起嚟好有冠軍相，好靚。」Ellyn都讚對方好有氣質。

Ellyn一直被視為有冠軍相。（陳順禎攝）

最後問到決賽日無論有否獎項，會想留港發展還是有其他計劃，Emily二話不說：「我會想留香港發展，同埋我好鍾意幕前工作。（TVB人工低喎）我冇諗呢個問題，我反而享受鏡頭前嘅自己。」而Ellyn則表示：「我覺得如果乜嘢都攞錢去衡量嘅話，可能有好多夢想追尋唔到。」