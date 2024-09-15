歐倩怡自認脫節社會多年　離婚後急搵錢交租：我真係等錢使

歐倩怡表示無為過自己事業努力過，所以如今想好好經營自己事業，而一對仔女亦十分支持。（陳順禎攝）

歐倩怡今午（15日）為HOY TV《健康關注組》進行錄影，她接受訪問時透露主要是分享自己學習多年嘅營養心得，問到是否會增加幕前工作，她笑言：「希望啦，因為都要搵錢。真係等錢使，而家香港地好多人都等錢使。（有無搵錢大計？）慚愧地講句我社會經驗比較少，05年之後我就冇拍劇，我都好脫節，好多時日頭湊仔、夜晚讀書，新聞又冇乜點睇，我終於由火星返地球，所以都要去學點搵錢。」

歐倩怡話同郭晉安依然有保持聯絡，自己搵屋租時亦有問對方意見。（陳順禎攝）

歐倩怡又指目前最大使費係交租，亦坦言當初要搵樓租、睇文件時曾感到慌張。「第一次自己去租屋，又唔知佣金係俾幾多，唯有問多啲人，我都驚俾呃。（有無諗過上車？）我要先有第一桶金，我咁多年無做嘢、無收入，無呢桶金。」中秋將至，歐倩怡指由於大仔要到英國升學，所以未能一家四口齊人食飯，而歐倩怡亦因要留港搵錢，所以無打算飛英國陪太子讀書。「我個仔都16歲，佢都take care 到。（阿爸會唔會去？）你問下佢。」

前夫有近億磚頭喺手，但歐倩怡就話自己第一桶金都未有，要努力搵錢。（陳順禎攝）

而提到早幾個月前接受網上節目訪問後遭圍攻，歐倩怡表示自己無喺娛樂圈活躍多年，所以才會發生「意外」，之後受訪時會更小心，又準備在節目分享個人經歷。「嗰次係幾唔舒服，我當時有個課程係要去台灣醫院讀，最後都要退團，一陣都要問醫生點解會咁。」歐倩怡又謂當中有唔少誤解，自己亦不願多講，而在訪問中提到嘅痰罐，她表示確實不存在，純粹是一個器皿。問到如今回復單身，會否有朋友介紹男士，歐倩怡即傻笑：「應該都唔係好多，怕我麻煩。（你煩在？）傳媒壓力，你哋放過我啦。（唔諗感情事？）我諗錢先。」