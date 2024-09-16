曾志偉拍片稱賣嘢「要有交代」力證負責任　月餅買家湧入「求助」

無綫（TVB ）電視總經理（節目內容營運）曾志偉今為直播帶貨界頂級網紅「瘋狂小楊哥」旗下三隻羊集團香港分公司的老闆，早前率領大班藝人出席三隻羊香港開幕禮。開幕禮過後，曾志偉與小楊哥在影音平台開直播推銷月餅，曾志偉新抱王敏奕亦出鏡撐場。可是該號稱「香港高端品牌」的「美誠月餅」卻被內媒爆出在香港沒有實體及網上店鋪，亦非香港生產，今三隻羊已將美誠月餅下架。

曾志偉出席「瘋狂小楊哥」旗下三隻羊集團香港分公司的開幕禮。（影片截圖）

在開幕禮過後，曾志偉與小楊哥一起直播帶貨。（影片截圖）

除了小楊哥外，網民亦紛紛到曾志偉抖音片下留言詢問。早前曾志偉上載一段短片，片中曾志偉曬出擺放家中的多款牙膏，枱上至少有8款，曾志偉稱，為了向買家交代，自己會試完所有牙膏，才敢拿出來賣，他說:「既然我要賣，我就要試，我要跟所有的兄弟伙交代嘛！」

曾志偉現身「瘋狂小楊哥」旗下三隻羊集團香港分公司的開幕禮。(截圖)

曾志偉與小楊哥兩兄弟直播賣月餅。(影片截圖)

今月餅風波未完，不少網民湧至該片下向曾志偉「求助」：「我十三號收到月餅拆開里面的生產日期是十五號，能不能解釋一下」、「前輩！您在香港幾十年了！麻煩您告訴我一下您在香港聽說過《美誠月餅》嗎?我也經常去香港，沒看到有賣的這香港高端月餅」、「聽說香港高端品牌美誠月餅多多上買59三盒，拿貨價18，是不是真的想知道答案求解惑」、「曾志偉說：我演了幾十年的戲，結果還沒你兩兄弟會演」。

曾志偉早前拍片曬出家中多款牙膏。(抖音)

更稱要同買家交代。(抖音)

更稱要同買家交代。(抖音)

曾志偉稱，每款都要試過才攞出去賣。(抖音)

更稱要同買家交代。(抖音)

網民湧至該片留言。(抖音)

向曾志偉「求助」。(抖音)

網民湧至該片留言。(抖音)