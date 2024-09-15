香港小姐2024｜高海寧高貴打扮被搶鏡　面對進擊的師妹佢咁答

高海寧（高Ling）今晚（15日）以一身高貴打扮出席《2024香港小姐競選》決賽，並負責頒發「才藝女神大獎」。高海寧早前為今屆港姐外景擔任嘉賓，她在接受《香港01》訪問時表示過程中勾起很多自己當年參選的回憶，除了向師妹傳授經驗外，高海寧覺得師妹們自己體驗過程而得到成長，才是更加寶貴。香港小姐2024得獎名單｜冠亞季軍已誕生

一身高貴打扮現身的高海寧，不覺得被一班師妹搶鏡。（陳順禎、葉志明攝）

談到其一身打扮雖然盡現她S身段，但略嫌不夠性感有點失色，被師妹們搶鏡。高海寧自言很喜歡這條裙，不覺得自己被搶鏡，各有各靚：「佢哋揀自己鍾意嘅裙，我都可以揀自己鍾意嘅裙。（可覺得現在的師妹很進擊？）都唔係嘅，我覺得係心態唔同，我依家出席活動好多時會注重自己開心多啲，今晚主角又唔係我，我覺得可以將眼光聚焦港姐身上。同埋我今晚負責頒才藝獎，所以我覺得端莊大方就ok了。（但日前去台灣攞獎嗰條好火辣？）係咩？嗰條係造型師搵嘅，呢條係我喺屋企搵嘅，哈哈。」

高海寧負責頒發「才藝女神大獎」。（陳順禎、葉志明攝）

對於今次台灣之旅，高海寧坦言很開心，可以代表香港出賽，在《亞洲影視內容大獎》頒獎典禮上奪得「女配角」金獎，但另一令她更激動的是可以上台代佘詩曼攞「視后」獎，「因為佢雖然唔喺現場，但人哋都頒獎畀佢，佢嘅實力已經令大家信服。好開心今次《新聞女王》嘅團隊好成功，所以都好期待《新聞女王2》和電影版。」並透露《新聞女王2》將於年底或明年初開拍，但此前她還要先拍一套劇。

高海寧日前在台灣舉行的《亞洲影視內容大獎》頒獎典禮上奪得「女配角」金獎。（陳順禎、葉志明攝）

另外，高海寧日前分享與台灣藝人張楷奕的合照，網民大讚二人登對，還叫他們「在一起」。她說與對方是之前在北京拍電影時認識的，相識了四年，但還是最近才在台灣相遇：「因為佢喺一間咖啡店做兼職，而且煮嘢食好好食，所以今次咪試下。（咁有冇發展機會？）冇，我哋係純粹工作關係。）