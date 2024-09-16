香港小姐2024｜陳甜甜賽後哭成淚人　獲曾志偉欽點入《獎門人》

《2024 香港小姐競選決賽》昨晚（15日）圓滿結束，各個獎項塵埃落定，當然有人歡喜有人愁。賽前被看高少少的陳甜甜和程姜月，最後十強止步，令不少人感到意外。

陳甜甜賽後受訪時爆喊。（陳順禎、葉志明攝）

賽後，陳甜甜和程姜月一同接受《香港01》訪問，陳甜甜未做訪問已哭成淚人，參賽以來她一直因為廣東話不好而承受不少壓力，問到現在比賽結束了，是否鬆一口氣？她哭著說：「終於唔駛擔心自己廣東話講得唔好畀人鬧。（邊個鬧妳？）網民囉。」程姜月非常佩服甜甜，雖然廣東話講得不好，但依然肯去學和肯去講，她回想自己剛來香港時也是不會廣東話，也曾被人笑過，很明白這種感受，所以甜甜是一個很堅強的女仔。

程姜月在旁安慰陳甜甜。（陳順禎、葉志明攝）

對於去到十強就止步，會否感到可惜？陳甜甜直言：「當然覺得可惜，但我知道自己廣東話唔好，所以就冇諗過有更好嘅名次。」程姜月則哽咽表示：「其實我一直都同大家講我係冇爭勝心嘅人，所以之前都無期望自己會攞咩獎，我只係想做好自己，做好呢場比賽。我知有很多朋友和粉絲支持我，我覺得自己表現都無令佢哋失望。」

程姜月後來都講到好激動，忍唔住喊埋一份。（陳順禎、葉志明攝）

現在比賽完結了，兩人最想做的事都是睡覺，因為這幾天只睡了3、4個小時。至於未來的發展？陳甜甜表示在台下的時候，志偉哥（曾志偉）跟她說以後可以去《獎門人》，裡面專門有個廣東話說得不好的人。妳不介意？陳甜甜笑言：「唔介意呀，依家都無工作了。（想留在TVB發展？）想呀，但好難，因為都無名次。」程姜月亦表示想繼續在TVB發展，因為參選這段時間習慣了在鏡頭面前，同大家工作是很開心的事。說罷，姜程月突然情緒激動：「我好唔捨得TVB嘅同事呀！」

陳甜甜表示在台下的時候，志偉哥（曾志偉）跟她說以後可以去《獎門人》。（陳順禎、葉志明攝）