孫慧雪自爆老公晚晚追《美麗40路》睇肌肉 ：佢仲叫我勤力啲

孫慧雪離巢無綫後密密接Job ，今日（16日）為益生菌產品拍攝廣告時，不停賣口乖大讚產品有用。「我生完之後差不多170幾磅，都幾誇張，而家都減咗50磅，但都想再落多少少磅。」孫慧雪雖然話飲食清淡加運動係最有效，但亦自認十分為食，中秋將至，收到不少客戶送嘅月餅，她每款口味都自留。

孫慧雪今日拍廣告搵真銀。（陳順禎攝）

提到有份主持嘅《美麗40路》，孫慧雪自爆老公每晚都有追播，更勁讚有肌肉嘅佳麗特別正。「佢話原來大隻都幾吸引，同埋爽朗，佢仲叫我決賽就快到，唔好食咁多，晚餐同我爭嘢食『你睇下人哋幾fit ，你真係要勤力啲』，明明我之前去操肌時，佢話唔鍾意，但而家又話愈睇愈靚。」由於節目是孫慧雪首次主持嘅大型節目，所以她十分緊張網民反應，「第一集用心剪晒啲呆樣，聽到feedback 話我生完呆，但之後亦有人話我嘈，因為我怕氣氛唔夠，如果有第二季我會做得更好，今次真係學到好多嘢。」孫慧雪又指4位主持人各有風格，而劉明軒、黃心美壓場感是她想要學習的。

孫慧雪主持《美麗40路》獲益良多。（陳順禎攝）

離巢快一年，問到孫慧雪是否滿意成績，她表示：「滿意，點解我會用一年時間做咁多嘢，我仲生埋仔，收到又好好，真係美麗40路。」