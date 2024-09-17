50歲前港姐冠軍富商老公太高調遭投訴　仍公開護妻爆富人恩愛秘訣

50歲的97年港姐冠軍翁嘉穗（Virginia），當選兩年後便嫁大20年海馬集團主席鄔友正，榮升豪門少奶奶專心湊兩子。近來鄔友正突然活躍社交網，常與網民互動，更大方談當年緋聞。可是最近鄔友正稱要顧及翁嘉穗感受封筆，只因太太身旁人「多嘢講」。

翁嘉穗與鄔友正（葉志明攝）

鄔友正難忍筆癮，近日繼續發文與網民分享生活大小事。日前他發文分享與內地靚女助手的合照，並談論對咖啡的熱愛。鄔友正一如以往地積極回覆網民留言，雖然自言想向才子之路發展，但鄔友正難掩對翁嘉穗的在乎，亦不避嫌與網民商量如何令太太放下憂慮，實在是愛妻號一名！有人留言稱：「你太太是個性格矜持的美人，你教教她灑脫一點、不要那麽在意別人想法。都這個歲數了」，鄔友正回覆道：「最好佢朋友可以教佢，自己人佢唔聽」。

1997年港姐冠軍翁嘉穗。(VCG)

翁嘉穗咁多年都咁靚！(翁嘉穗 Virginia Yung@FACEBOOK)

另有人留言指：「其實吾使理別人，世界上邊有人完美」，鄔友正稱：「我完全無問題；只是太太可以唔理嗎」。另一則帖文中，又有人叫翁嘉穗疏遠該班朋友，「太太身邊人多嘢講，會唔會叫太太唔好同佢哋玩咁」，鄔友正則指：「不可以，如果太太不和她們玩，佢會悶，佢會更唔開心」。鄔友正獲網民讚心態好，他回覆爆恩愛秘訣：「因為我肯遷就家人！內耗唔值得」。

鄔友正難癮筆忍再發文分享生活日常。（小紅書）

與靚女助手合照。（小紅書）

分享對咖啡的熱愛。（小紅書）

更與網民商量如何令太太放下憂慮。（小紅書）

好在乎翁嘉穗感受。（小紅書）

好在乎翁嘉穗感受。（小紅書）

好在乎翁嘉穗感受。（小紅書）

更與網民商量如何令太太放下憂慮。（小紅書）