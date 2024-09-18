愛回家 |劉愷威在港過中秋　劉丹爆小糯米愛食月餅：好食就食多嚿

TVB處境劇《愛回家之開心速遞》17日舉行迎中秋活動，一班演員玩得相當開心，令現場笑聲不斷。而大家長劉丹（丹爺）在接受《香港01》訪問時就透露兒子劉愷威最近在香港，一家人會吃飯過節，同時表示孫女小糯米很喜歡吃月餅，但幸好有嫲嫲作出控制。

丹爺大派愛心。（陳順禎攝）

雖然中秋佳節丹爺要開工，但仍能來得及趕回家吃晚飯度佳節，他受訪時表示：「要開工，由朝到晚飯前，總之趕得切返屋企過節。（點同屋企人慶祝呢？）都係例牌喺屋企食啲應節嘅嘢，碌柚、棱角，但棱角好難買到。（有冇話有咩習俗？）我唔知，人哋過節食呢幾樣嘢我就食呢幾樣嘢。（仔仔劉愷威有冇喺香港一齊做節？）喺香港，（最近都喺香港？）係呀！所以我哋都係一家人一齊食餐飯。」

劉愷威同前妻楊冪育有一女兒小糯米。（視覺中國）

中秋佳節除了一家人吃飯之外，當然少不了吃月餅，他亦透露孫女小糥米很喜歡吃：「好在我老婆喺度控制住，如果唔係我諗屋企多多月餅都唔夠消耗，個個都鍾意食。（孫女鍾意食傳統還是冰皮比較新穎啲嘅月餅？）佢冇咩邊樣嘢鍾意食，佢總之有新鮮嘅月餅拎出嚟，佢就少少試吓，好食就食多嚿，所以佢阿嫲控制住佢，唔好俾佢食咁多。」看起來小糯米都是吃貨。

9歲小糯米身高愈來愈高。（讀者提供）

丹爺表示孫女喜歡吃月餅。（陳順禎攝）

另外，提到應屆落選港姐9號陳甜甜，雖然其廣東話不標準，但外貌甜美可愛，受到不少網民喜愛，而她亦多次提到想入《愛回家》劇組演曹總的女兒，作為大家長的丹爺無任歡迎，更給予鼓勵：「廣東話唔正唔緊要，只要你肯落功夫一定得，如果你想入《愛回家》，你少少唔正都唔緊要，大家都知道曹總都唔正喇！」更引用劉嘉玲當年加入訓練班作例子以鼓勵。