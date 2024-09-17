愛回家｜許家傑扮人體盛半個鐘唔郁得　坦承過程辛苦：好唔舒服

TVB處境劇《愛回家之開心速遞》今（17日）舉行迎中秋活動，一班演員玩得相當開心，令現場笑聲不斷。而劇集日前播出有關日本牛郎店劇情，令網民討論聲不斷，特別是扮演人體盛的許家傑（jack)，他在接受《香港01》訪問時都表示拍這一場是辛苦的，但觀眾看得開心都是值得的。

三子在最新劇情中扮演牛郎 。（陳順禎攝）

在受訪時提到如何慶祝中秋佳節，jack就表示去了不同地方做慈善慶中秋：「好開心去咗唔同社區派月餅，同各階層嘅人士同大家去共渡一個開心嘅中秋，見到佢哋開心我自己都開心。」愛心滿滿，難怪深受觀眾歡迎。而在旁的張景淳就表示中秋節這兩天會在工作中渡過，而袁文傑已提早慶祝中秋節了。

張景淳﹑袁文傑扮牛郎似模似樣。（影片截圖）

而提到在劇集三子扮演牛郎，jack兼扮人體盛，有網民好奇壽司部分是真是假如何處理，jack就表示：「全部都假嘅，嗰陣時我都諗如果整咗壽司（真）會唔會成身都成浸魚味呢？嗰陣時最辛苦真係瞓喺張枱度，半個鐘都唔郁得就俾佢哋（工作人員）擺setting ，成個過程都成個鐘。中間好唔舒服，條頸條腰，文傑好好攝啲毛巾，所以成個過程都好值得，因為大家都睇得好開心。（有冇做安全措施？）有。」

jack扮演人體盛。(ig@jackhero5)

而對於扮演牛郎問到事前有沒有做搜集功課，張景淳就表示：「平時有接觸開日本文化都見過，最俾咗我嘅感覺係妝同頭嗰度，所以多謝梳化服佢哋嘅設計。」而真空上陣的他們胸肌若隱若現，原來是假的，袁文傑表示：「其實嗰個都係化妝（畫胸）。」