34歲TVB大馬視后避不過歲月痕跡　近鏡生圖露勁深抬頭紋被彈好老

現年34歲的龔嘉欣入行16年，由「御用阿妹」開始做起，憑著肯博肯捱的態度，近年擺脫鄰家女孩形象，躍升為一線花旦，並於《萬千星輝頒獎典禮2020》中，分別憑劇集《殺手》和《香港愛情故事》奪得「馬來西亞最喜愛TVB女角色」及「最受歡迎電視女角色」，演技備受肯定。

龔嘉欣在《萬千星輝頒獎典禮2016》奪得「最佳女配角」。（IG@kungkaty）

龔嘉欣在《萬千星輝頒獎典禮2020》上獲得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」及「最受歡迎電視女角色」。（資料圖片）

龔嘉欣近年擺脫鄰家女孩形象。(葉志明 攝)

龔嘉欣散發女人味。

近日，龔嘉欣有份主演的無綫新劇《企業強人》剛剛播出，這也是她自《靈戲逼人》後，相隔一年再有劇集出街，不少Fans都相當期待。除了拍劇外，龔嘉欣同時亦要兼顧餅店生意，還打理得有聲有色，難怪網民笑指她才是真正的企業強人。

龔嘉欣與緋聞日藉男友松岡哲拍檔開餅店，榮升老闆娘。（資料圖片）

龔嘉欣有份主演的無綫新劇《企業強人》近日播出。

這也是她自《靈戲逼人》後，相隔一年再有劇集出街。

龔嘉欣近日被指減肥過度，胸口見骨。（IG圖片）

雖然現時忙得不可開交，但龔嘉欣早前仍抽空與視帝陳山聰到澳洲悉尼登台，並大開金口唱歌。近日，有網民將龔嘉欣唱歌片段分享到社交平台，片中，龔嘉欣身穿一條露膊連身裙，仙氣十足，獻唱《下一站天后》，期間她走到台下與觀眾握手互動，非常親民。該網民寫道：「超愛追TVB的我被龔嘉欣摸手了。龔嘉欣本人也太美了吧，來悉尼參加活動，我的手十天不洗啦。」

龔嘉欣早前與視帝陳山聰到澳洲悉尼登台。

龔嘉欣身穿一條露膊連身裙，仙氣十足。

龔嘉欣不但開金口唱歌，還到台下與觀眾握手。（小紅書）

群眾見到龔嘉欣好開心。（小紅書）

不過近鏡下，龔嘉欣被拍下勁深抬頭紋。（小紅書）

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有網民看完博主超近鏡片段後，直言龔嘉欣也敵不過歲月的痕跡，還無情地留言：「哇，好老，抬頭紋又深，我以為40幾歲」、「不是40+的嗎？」。不過還是有不少網民大讚龔嘉欣歌喉不俗：「哇佢唱歌好溫柔」、「好聽，好靚」、「唱得真不錯」。

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

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