前TVB力捧花旦零濾鏡下皮膚狀態曝光　網民激讚近距離都毫無瑕疵

現年41歲的黃智雯（Mandy）去年與圈外男友Anthony（詹文天）結束11年愛情長跑，在沒預警下宣布婚訊，獲全城祝福。事業上，黃智雯也迎來新發展，決心離開效力了16年的無綫，簽約新公司成為朱茵和蔡少芬師妹。

黃智雯去年決心離開效力了16年的無綫，簽約新公司成為朱茵和蔡少芬師妹。（IG@wong_manman）

愈來愈靚。（IG@wong_manman）

素顏一樣省鏡。（IG@wong_manman）

去年還升呢做人妻。（IG@wong_manman）

轉換新環境後的黃智雯不愁無工作，四出登台，加上不用再過以往捱更抵夜的拍劇日子，及有老公仔愛錫住，可以說是愈來愈靚。早前黃智雯出席現身演藝學院校友會20周年時，與女神級師姐朱茵合照也一點都不失色，狀態極佳。

黃智雯與朱茵合照毫不失色。（IG@wong_manman）

還有大師兄黃秋生。（IG@wong_manman）

黃智雯日前相隔7年再到澳洲悉尼出席活動。（IG@wong_manman）

心情興奮。（IG@wong_manman）

日前，黃智雯應邀相隔7年再到澳洲悉尼出席活動，心情興奮的她穿上一件平肩冷衫大騷香肩，非常吸睛。活動上，黃智雯獻唱了《世上只有》，而且從現場反應可見她深受現場觀眾歡迎。黃智雯也十分識做，除了握手外，又親切地與大家合照留念，可謂有求必應。

黃智雯深受現場觀眾歡迎。（小紅書）

黃智雯親切地跟觀眾合照。（小紅書）

非常友善。（小紅書）

有求必應。（小紅書）

網民大讚靚女。（小紅書）

有近距離見完的黃智雯的網民，事後在社交平台上分享說：「Mandy黃智雯太漂亮啦！近距離都毫無瑕疵！為什麼真人比電視上更漂亮！港星真的好親切。」其他網民也認同說：「好漂亮」、「活潑可愛有個性，挺漂亮的」、「自然美無醫美」；甚至有網民形容她是賈靜雯和陳松伶混合版。

網民大讚黃智雯近距離都毫無瑕疵。（小紅書）