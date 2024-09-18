吳謹言婚後首曬照寬鬆衣上陣孕味濃　疑肚凸凸行路狀態似足孕婦

2018年憑古裝劇《延禧攻略》爆紅的吳謹言，日前無預警宣布與同劇演員洪堯已領證結婚，消息一出即震驚不少網民。而近日她就在微博上貼首婚後的多張美照，身穿寬鬆衣上陣被指孕味濃，而且又被發現最近頻頻穿着寬鬆衣，穿衣打扮風格同從前大不同，此舉動引起大家無限猜測。

吳謹言﹑洪堯日前宣布結婚。（吳謹言微博圖片）

自吳謹言在無預警下宣布為人妻後，令網民大感好奇，明明今年憑《墨雨雲間》人氣再次急升，在事業上升期突然宣布已婚，令大家猜測可能奉子成婚。而在16日她婚後首上貼多張美照，其身穿寬鬆版白色上衣搭配短版牛仔褲，上衣完完全全遮掩其上半身身材，而且從側面照可見肚皮位置疑微微隆起，身上散發濃濃孕味，整個人氣質與婚前大不同，所以網民都瘋傳她懷孕。

吳謹言婚後首上貼美照。（吳謹言微博圖片）

吳謹言被指孕味濃。（微博圖片）

另有細心網民發現，在她宣布結婚前其穿衣打扮已覺有異常，最近大多身穿寬鬆衣上陣，沒有像從前般展現纖瘦苗條身材。其中她身穿一件公仔寬鬆T-shirt 搭配白色短褲的近照，看似更像孕婦，其肚皮顯得微微隆起，身體微微向前傾，走路時不輕鬆，整個狀態與懷孕中的婦女沒有太大差別，令網民都直言感覺肚子很明顯。

吳謹言孕味濃。（微博圖片）

而近日有狗仔媒體更開直播爆料指有某女藝人目前懷孕了，仍然在劇組拍戲，令許多網民第一時間聯想起吳謹言，因目前她正在拍攝劇集《回來的她們》。