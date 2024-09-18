超人氣花旦被偶遇生圖曝光證一部位極細　真人與上鏡差別大惹熱議

現年37歲的高海寧（高Ling）近年憑着內地劇《三十而已》以及去年底熱播的TVB劇集《新聞女王》令人氣再創高峰，她更憑《新聞女王》入面飾演許詩晴一角奪得《萬千星輝頒獎禮2023》「最佳女配角」獎項，演技備受大家讚賞。高Ling參演了內地綜藝節目《無限超越班2》，認真投入的態度，加上謙虛的性格，獲得不少內地網民認可，成功圈粉，在內地也非常受歡迎。她在接受訪問時就表示自己會同時兼顧香港以及內地的市場。

高海寧以性感打扮，與日落山景合照。（小紅書）

高海寧以性感打扮，與日落山景合照。（小紅書）

高海寧以性感打扮，與日落山景合照。（小紅書）

高海寧雖然工作忙碌，但也會趁空檔出去逛逛街放鬆一下，已先後有不少網民曾在商場偶遇她。日前又有網民在社交網分享了她在商場偶遇高海寧的合照，並留言寫道：「香港時代廣場偶遇高海寧，巨美！！！！超級超級美，頭特別特別小，臉特別特別小，超級美啊！」博主還留言區補充：「開始真的沒認出來，因為本人真的太瘦了，起碼比電視上要瘦一圈！直到旁邊的姐妹認出來才後知後覺，真的好美啊，而且本人超好，最後在電梯里還跟我們說拜拜」。相中可見高海寧紮起頭髮，打扮簡約得來很有氣質，她的頭圍亦真的比身旁的粉絲小了一圈，網民亦紛紛留言表示：「天哪頭也太小了」，又大讚她的頭身比例好好。