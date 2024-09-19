徐子淇與老公李家誠合體宣傳旗下寫字樓　美貌如昔做最強賢內助

現年41歲的徐子淇（Cathy）在2006年與恒基兆業創辦人李兆基二子李家誠結婚，婚後育有兩女兩子，被外界封為「千億新抱」的她躋身豪門貴婦圈，不時與一班名媛好友聚會。不過近年徐子淇十分低調，不但幾乎絕跡名媛聚會，就連IG都極少更新，只是間中出席慈善活動。日前徐子淇同老公李家誠合體一起為恒基兆業地產集團中環甲級寫字樓The Henderson宣傳，兩人在大堂中庭與出自藝術家傑夫．昆斯（JEFF KOONS）之手的「氣球天鵝（紅色）」留影打卡！

徐子淇2006年與恒基兆業創辦人李兆基二子李家誠結婚，旋即成為「千億新抱」！（IG@cathy_chui_official）

婚後育有兩女兩子。（IG@cathy_chui_official）

出席活動。（資料圖片）

徐子淇近年非常低調。（IG圖片）

徐子淇構思恒基中環海濱地盤220米藝術長廊。（IG圖片）

徐子淇同老公李家誠合體一起為恒基兆業地產集團中環甲級寫字樓The Henderson宣傳。（IG圖片）

「氣球天鵝（紅色）」約3米高，重逾3公噸，首次於亞洲展出及放置於辦公大樓，JEFF KOONS 的作品在全球拍賣市場一向大受歡迎，氣球狗（橙色）曾於2013年以5,840萬美元拍出，創下當年在世藝術家藝術品最高價！（IG圖片）

相中所見，身穿天藍色衫襯間條裙的徐子淇，一身造型簡單又不失氣質，雖然已是四子女之母，但皮膚依然白滑緊緻，保養得非常好，美貌如昔！近年徐子淇專注於家庭與慈善事業，行事低調，但其實她一直擔當好賢內助的角色，不時陪同老公出席慈善晚宴、為家族企業宣傳等等，早前出席深水埗南昌社區客廳開幕禮，向150名學生會員每人派發1,000元的書簿津貼，支持小朋友快樂學習，同時減輕家庭的開學壓力，相當有善心！

一身造型簡單又不失氣質。（IG圖片）

深水埗南昌社區客廳8月29日底舉行開幕禮。當日除了政務司司長陳國基（右五）任主禮嘉賓外，恒基地產主席李家誠（右四）及太太李徐子淇（右三）都有出席。（盧翊銘攝）

徐子淇相信客廳是政商民三方合作的成功例子。（盧翊銘攝）

徐子淇同老公李家誠為周啟邦新抱黃泳霖（Jenny）慶祝生日。（IG圖片）

今年4月徐子淇現身慈善晚宴，晚宴在禮賓府舉行，除了行政長官李家超先生親臨主禮之外，多位政府官員亦有出席。（Facebook圖片）

慈善晚宴。（Facebook圖片）

身穿白色西裝襯喱士裙的徐子淇，打扮優雅大氣，氣質出眾。（IG@jasmineyen）

去年為雜誌拍攝封面。（IG圖片）