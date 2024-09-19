香港首代霸氣烈女中秋做義工　凍齡顏值令網民驚嘆：歲月不敗美人

現年58歲的夏文汐拍過《烈火青春》、《唐朝豪放女》、《殺夫》、《我愛Lolanto》、《女子監獄》等電影，並於1986年憑《花街時代》獲提名第5屆香港電影金像獎「最佳女主角」。除了好戲外，其玲瓏浮凸的魔鬼身材也令人一見難忘，是大家公認的性感女神，更有香港第一代霸氣烈女之稱。

夏文汐呢個look真係冇得輸。（網上圖片）

夏文汐喺《唐朝豪放女》中多次與萬梓良交歡，更有露股露點場面，無論意識上定係畫面上都係好大膽。（電影畫面）

湯鎮業與夏文汐於《烈火青春》裡飾演情侶。（《烈火青春》電影截圖）

夏文汐在《烈火青春》中極之時尚，那時還留有腋毛。（影片截圖）

夏文汐身材fit爆。（視頻截圖）

夏文汐於80年代尾與商人黃冠博結婚，婚後毅然退出娛樂圈，移居美國，生活低調做幸福少奶奶，至早年回歸幕前，令外界猜測是否婚姻出現問題，但夏文汐未有太過在意，近年還追貼潮流，開設抖音與網民互動，樣貌、身材保養得宜的她，完全看不出已經58歲。

夏文汐喺《逆緣》裡面同黎諾懿相差廿年嘅忘年戀雖然震撼，但比起佢喺《唐朝豪放女》嘅演出真係好小兒科。

夏文汐最近重新活躍娛樂圈。（陳順禎攝）

夏文汐原來早於40年前，已經主演改編「醬園弄殺夫案」的電影《殺夫》。（陳順禎 攝）

夏文汐與葉童年近60，優雅從容。（微博@汪曼玲）

日前是中秋節，夏文汐不但人美，而且還非常有善心，到廣州中山參與義工活動。活動上，夏文汐親自落手落腳，向探訪獨居老人及智障人士送上中秋禮物，又一起唱歌玩遊戲，她還說將來會繼續加油，呼籲大家、慈善人士，支持這個慈善機構，愛心爆棚。

夏文汐日前中秋節到廣州做義工。（小紅書）

夏文汐日前中秋節到廣州做義工。（小紅書）

探訪獨居老人及智障人士。（小紅書）

探訪獨居老人及智障人士。（小紅書）

當日夏文汐紮起一把染了紫色的秀髮，身穿粉紅色連身裙，騷出美腿，打扮非常年輕，而且身材依然纖瘦，皮膚相當緊緻光滑，狀態一絕令不少網民驚嘆：「真的歲月不敗美人」、「夏文汐真的氣質很好」、「好漂亮 保養得很好」、「好高級的臉」。

夏文汐被讚人美心善。（小紅書）

夏文汐被讚人美心善。（小紅書）

夏文汐被讚人美心善。（小紅書）

夏文汐被讚人美心善。（小紅書）

夏文汐被讚人美心善。（小紅書）

夏文汐探訪獨居老人及智障人士的過程：