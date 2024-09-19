大坑舞火龍驚現前TVB大隻型佬　 胸肌超搶眼網民卻將重點放眉毛

傳統活動「大坑舞火龍」早前一連三日在中秋節期間舉行，氣氛非常熱鬧，300名壯丁舉住插滿香的大型火龍舞來舞去，而從港台《凝聚香港》片段所見，其中一位參與舞火龍的，竟是前TVB型佬唐文龍！

唐文龍都有份參與大坑舞火龍。（fb@Discover Hong Kong）

唐文龍著住「大坑夜龍」T恤、以毛巾包頭，由於舞火龍運動量大，不停流汗，所以其T恤已濕透，即使著住衫都見到他的胸肌和老鼠仔，相當搶眼。他在訪問中透露自己是「處男下海」舞火龍，首次參與的他表示熱血沸騰，他說：「好多嘢學，由紮作火龍我已經出現。」講到觀賞火龍同親身舞火龍感受有何分別，唐文龍說：「睇就好熱鬧，好精彩，條龍經過你；如果自己喺裡面，整體氣氛好濃烈，啲煙畀咗一種仙境感覺你，幾乸眼，不過習慣咗就OK，還可以。」

唐文龍參與大坑舞火龍活動。（YouTube@RTHK 香港電台）

他透露今次是「處男下海」，首次參與。（YouTube@RTHK 香港電台）

唐文龍接受港台節目訪問。（YouTube@RTHK 香港電台）

他說自己感覺很熱血、很開心，觀賞火龍與親身舞火龍是截然不同的事。（YouTube@RTHK 香港電台）

他又透露連紮作火龍都有份參與。（YouTube@RTHK 香港電台）

唐文龍的一身爆肌很搶眼，隔住T恤都見到其胸肌。（YouTube@RTHK 香港電台）

近年唐文龍都有參與電視劇拍攝，如去年的TVB劇《一舞傾城》，不過觀眾最記得的，始終是《十月初五的月光》裡的金勝。而網民轉貼唐文龍舞火龍的訪問後，網民卻將重點錯放在他的眉毛上，因為他早前露面眉尾散開，像廚神「周中」師傅，網民就說：「佢條眉正常返？」、「王小虎眼眉」、「其實做咩要紋眉？」有人更指他似羅莽師傅；不過也有很多人認為唐文龍仍然好有型，推薦他拍《九龍城寨之圍城》系列。

不少人討論唐文龍的眉毛。（fb圖片）

很多人對金勝一角記憶猶新。（《十月初五的月光》劇照）