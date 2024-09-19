港姐亞軍梁嘉莹親回買獎人品差傳言　驚爆聊天截圖內幕以五字回應

《2024香港小姐競選決賽》日前圓滿結束，不過22歲的亞軍兼「最上鏡小姐」梁嘉莹當選後，捲入多宗是非，先是被指決賽當晚，影三甲照時用身體擋著冠軍倪樂琳，好像一副不服輸的樣子。然後在廣州出席活動時再被指「黑臉」，更疑特登撞開冠軍。繼而，網上再有網民爆她「買獎」兼人品差，及流出疑似她與四強止步的（10）號佳麗吳芷靖的聊天記錄，隨即引起網民熱議，花生指數爆燈。

梁嘉莹開腔否認網民連串指控。（葉志明攝）

梁嘉莹今日（19日）如常與冠軍倪樂琳、季軍楊梓瑤及「友誼小姐」王汛文一同到紅磡出席汽車贊助商的領獎活動。談到連日來馬不停蹄出席各類活動，梁嘉莹接受《香港01》訪問時，表示在參選港姐3個月過程中訓練有數，所以不覺得疲累，現在還比之前睡得多。

梁嘉莹爆其索爆家姐都有興趣參選香港小姐（葉志明攝）

對於當選後是非不絕，梁嘉莹表示有看到，但工作很忙，所以不是所有都有看。決賽當晚影三甲相被指用身體擋著冠軍倪樂琳，梁嘉莹直言沒心的，當時記者叫她們坐親密一點拍照，沒想到會遮到對方，「我有同冠軍講唔好意思呀擋到妳，佢話『冇事呀，我都冇諗過。』」

梁嘉莹表示決賽當晚無心遮到冠軍，出席活動時撞到對方都是無心的。（葉志明攝）

至於去到廣州出活動時，再被指「黑臉」兼疑特登撞開冠軍。梁嘉莹一臉無奈，稱都是無心的，她解釋當時趕著時間出席活動，保母一直在後面推著她走快點，沒留意到冠軍在她前面，故很快速地繞了過去，大家都以為她推了對方一下，其實是沒碰到的。

梁嘉莹認陳欣健的確是推薦她參選，大讚對方是一個很好的Uncle，但絕對是公平公正，不擔心被說靠關係。（葉志明攝）

不過花生指數最高的都是，有網民爆料指她參選時跟其他佳麗關係不好，排練不認真又經常遲到，還要倒瀉飲品拒絕清理。梁嘉莹表示有看到，但不是很清楚：「因為呢啲都唔係我會做嘅嘢。（仲話妳係買獎？）梗係唔係啦！公平公正㗎嘛！（咁點解會有呢啲傳言？）咁每個人都會有自己自己嘅評論。（參選時得罪人？）肯定無啦！」

梁嘉莹否認買獎傳言。（葉志明攝）

此外，網上流出疑似她與四強止步的（10）號佳麗吳芷靖的聊天記錄，內容寸爆。梁嘉莹直言有看到，但不知道為何有這個事情。截圖裡面留言的人是妳？梁嘉莹立即否認：「嗰個唔係我！」並指決賽之後已經無聯絡過Clary（吳芷靖），「所以我唔清楚發生咗咩事。」

問到可覺得被人「跣了一鑊」？梁嘉莹只以笑代答，「因為決賽之後真係好忙，都無時間睇其他嘢，不停攞獎、出席活動。（妳同吳芷靖關係如何？）我哋今年15個女仔都好Peace，大家玩得好好。（話妳言論寸佢？）咁我唔係好清楚了。」不過梁嘉莹坦言往後言論舉止都會加倍小心，以免再有誤會發生。有沒有覺得很無辜，當選後是非衝著她而來，梁嘉莹繼續苦笑說：「ok啦，真係好忙！（有冇喊過？）都冇時間諗呢啲。」