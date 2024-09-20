吳謹言傳奉子成婚飄孕味　街頭遭捕獲肚皮凸起極明顯

2018年憑古裝劇《延禧攻略》爆紅的吳謹言，日前無預警宣布與同劇演員洪堯已領證結婚，隨後傳盛傳她已懷孕是奉子成婚。近日，網上曝光她工作時的路透照，側面角度可見其肚皮凸起，明顯散發着濃濃孕婦味，而狗仔劉大錘更在直播中爆出他們曬出的結婚證根本不是最近領取的，言下之意是已婚多時了。

吳謹言﹑洪堯日前宣布已婚。（吳謹言微博圖片）

自宣布婚訊後，吳謹言就被發現穿衣打扮與從前大不同，近來頻頻選擇穿寬鬆衣，雖然寬鬆衣服能遮掩身材，但從側面照亦可見其肚皮疑微微隆起，身上散發着孕味，整個人氣質與從前愛穿貼身裝打扮非常不同。

在大家有所懷疑猜測之下，近日網上就曝光其工作路透照，身穿運動衣服在街頭進行拍攝的她，肚皮凸起更為明顯，從側面照可見根本與孕婦無異，而她還在街頭奔跑着，似乎在拍攝跑步的戲，令網民都擔心她身體。

吳謹言被指孕味濃。（微博圖片）

而早前狗仔劉大錘就開直播指有女藝人目前懷孕了，仍然在劇組拍戲，頓時令網民瘋猜就是吳謹言。另有網民就認為吳謹言應該只是在劇中扮演孕婦角色而已，目前她正在拍攝《回來的她們》，到底懷孕一事孰真孰假，有待她自己作出回應。

吳謹言肚皮明顯凸起。（微博圖片）

吳謹言在街頭奔跑。（微博圖片）

另外，狗仔劉大錘在直播中還爆料指出他們根本不是在最近領結婚證的，在直播中其工作人員問到：「所以她是三年前領的證嗎？」劉大錘就表示：「反正不是最近，我了解到不是最近。（那就不是那天不是領證的日子，那天是結婚紀念日是吧？）對，而且那個領證的那個，包括他的一些照片啊甚麼的，其實大家也都對過，其實就是之前的。」