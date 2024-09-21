陳慧琳10款Hermès將拍賣　唔只「袋王」仲有全球唯一估價逾300萬

樂壇天后陳慧琳（Kelly）早前過了52歲生日，超凍齡狀態獲網民激讚，外形出眾的她極具時尚品味，更是資深Hermès收藏家，而她過去20多年來累積珍藏中的10款Hermès手袋，將於9月23日至10月3日在蘇富比（Sotheby’s）舉行網上拍賣，當中包括有「袋王」之稱的Himalayan Birkin及全球獨一無二的鉚釘Birkin等等，估價逾300萬港元！而所有拍賣品都會附上陳慧琳的獨家親筆手寫卡，拍賣部分所得將捐贈予陳慧琳兒童助學基金！

全面復出！（IG@kellychenwailam）

生日快樂！（IG@kellychenwailam）

外形出眾的她極具時尚品味。（IG@kellychenwailam）

Chanel。（IG@kellychenwailam）

Prada手袋！（IG@kellychenwailam）

陳慧琳原來是資深Hermès收藏家。（Sothebys）

陳慧琳早在20多年前開始收藏Hermès，第一款就是珍罕的石墨色啞光尼羅鱷皮30公分特別訂製Birkin，早期收藏以基本的黑、灰和棕色為主，其後開始嘗試更大膽的配色，例如金屬色Kelly等，每一款對她而言都有特別的意義。日前蘇富比公布了今次陳慧琳委託拍賣的10款Hermès珍藏，以Birkin及Kelly為主，蘇富比手袋和時尚全球主管哈利米（Morgane Halimi）更形容她的Hermès是「一個完美的系列」！

日前蘇富比公布了今次陳慧琳委託拍賣的10款Hermès珍藏，以Birkin及Kelly為主。（Sothebys）

被譽為完美系列！（Sothebys）

Loewe。（IG@kellychenwailam）

Bottega Veneta。（IG@kellychenwailam）

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在陳慧琳的一眾拍賣品中，最引人矚目的莫過於一款為她特別訂製的黑色Box小牛皮35公分鉚釘Birkin，在經典Birkin上加入鉚釘元素，估價20至40萬港元，全球獨一無二！而另一款限量版金屬古銅色Chèvre山羊皮Metallic 30公分Birkin，則是2008年陳慧琳買給自己的結婚禮物，她指：「『銅』與『同』諧音，寓意永結同心。」而今次拍賣估價最高的就是有「袋王」之稱的Himalayan Birkin，作為Hermès手袋中最頂級兼貴價的款式之一，每年生產量極少，非常罕有，而且要Hermès VIP先有機會入手，完全是身份地位的象徵，而陳慧琳這款是白色啞光尼羅鱷皮30公分Himalayan Birkin，估價60至90萬港元！

黑色Box小牛皮35公分鉚釘Birkin。（Sothebys）

全球獨一無二！（視覺中國）

2008年陳慧琳與拍拖16年的初戀男友劉建浩結婚。（視覺中國）

限量版金屬古銅色Chèvre山羊皮Metallic 30公分Birkin，則是2008年陳慧琳買給自己的結婚禮物。（Sothebys）