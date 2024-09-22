人氣視帝獲粉絲開派對預祝生日　兒子唱歌助慶畀女圍風頭完勝爸爸

即將踏入48歲（10月2日）的陳山聰，近日獲一班粉絲為他舉行生日派對預早慶生，粉絲特登從北京、上海、吉隆坡、廣州及深圳等地來港出席，令壽星非常感動。

陳山聰獲粉絲開派對預祝生日。（IG@joelshanchung）

大家玩得好開心。（IG@joelshanchung）

陳山聰非常感動。（IG@joelchanmyofc）

陳山聰在社交平台分享多張相片，粉絲為他悉心佈置場地，牆上有個掛滿陳山聰不同時期靚仔相的相架，及送上「聰」字團案的蛋糕和手寫生日咭，祝偶像「年年獲得視帝」。雖然派對不算很盛大，但心意滿滿，相當溫馨。

粉絲細心佈置場地。（IG@joelchanmyofc）

粉絲細心佈置場地。（IG@joelchanmyofc）

還有手寫生日咭。（IG@joelshanchung）

「聰」字團案的蛋糕。（IG@joelshanchung）

陳山聰也有帶同4歲大兒子Jaco （陳霆軒）出席，還擔任表演嘉賓，父子合唱爸爸的經典金曲《ABCD》。曾在幼稚園拿下「唱遊獎」的Jaco，雖然年紀細細，但在眾人面前獻唱一點都不怯埸，唱得似模似樣，還懂得邊唱邊拍自己大髀跟著拍子，果然盡得爸爸真傳，加上愈大愈靚仔，又識打扮，深得姐姐們喜愛，齊齊幫他拍片，一下子搶了爸爸的風頭。龔嘉欣也留言讚Jaco勁：「Jaco 真係識唱㗎喎，勁啊！」陳山聰回覆說：「妳估佢流㗎」。

陳山聰4歲大兒子Jaco （陳霆軒）也有出席。（IG@joelshanchung）

Jaco愈大愈靚仔。（IG@joelchanmyofc）

Jaco也穿上爸爸影迷會會服，非常可愛，父子合照時笑得好燦爛。（IG@joelchanmyofc）

獲得粉絲如此厚愛，陳山聰感動說：「感謝 @joelchaninternationalfanclub 嘅聰粉。仲有專登係北京、上海、吉隆坡、廣州同深圳嘅妳地、仲有多謝我幾位中學同學，為我提早慶祝生日，感恩有你們。」還笑言：「其實今晚係Jaco粉絲見面會多過慶祝我生日，不過今晚好開心，再次感謝大家。」

Jaco與爸爸父子合唱。（IG@joelshanchung）

Jaco一身潮童打扮。（IG@joelshanchung）

Jaco邊唱邊自己拍大髀跟著節奏。（IG@joelshanchung）

山聰問Jaco：「歌神係咪？」（IG@joelshanchung）

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陳山聰近年可謂家庭、事業兩得意，屋企有太太打理好，兒子Jaco又乖巧聽話，讓他可以專心拼搏事業，加上曾經歷過大低潮，故陳山聰更珍惜現有的機會，憑着自己不斷努力，終於憑劇集《金宵大廈》贏得「視帝」和人氣，攀上事業高峰。

陳山聰憑《金宵大廈2》終奪視帝。(葉志明 攝)