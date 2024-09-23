前落選港姐懶理公司照肺　社交平台爆當年內幕：冇得再求其嘅求其

《2024香港小姐競選決賽》在上星期日（15日）圓滿結束，各獎項亦都塵埃落定，但網民關注度可謂有增無減，皆因賽後爆出連串風波，尤其圍繞亞軍梁嘉莹的是非不絕，先後被指疑向冠軍倪樂琳「批踭」，及遭買獎及人品差等指控，雖然梁嘉莹一一否認，但仍未能平息事件，「花生指數」爆燈。

左起：《2024年度香港小姐競選》冠軍倪樂琳、亞軍梁嘉莹、季軍楊梓瑤。（資料圖片）

梁嘉莹開腔否認網民連串指控。（葉志明攝）

而另一邊廂，近日又接連有前落選港姐「加料」，繼2017年落選港姐李清心爆出自己在決賽前已知賽果後，再有同屆佳麗不吐不快，現為無綫電視經理人合約女藝人的梁文蔚，懶理被公司「照肺」，在社交平台分享一些參選過程中鮮為人知的內幕，認真「沙膽」。

繼李清心（左一）爆出自己在決賽前已知賽果後，再有同屆佳麗梁雯蔚（左二），在社交平台分享一些參選過程中鮮為人知的內幕。（Threads@sandyleungmw）

梁雯蔚（左一）對當年度身高一事耿耿於懷。（Threads@sandyleungmw）

梁雯蔚寫道：「對，我也算是港姐出身。當年若冇入選，可能我會在模界。若你問我7年前最深記憶是什麼？我會答你係燒味飯，因為燒味飯盒唔多，一到食飯時間就會變咗搶食世界，而我通常只會嗌蛋治食。」

梁雯蔚（左三）稱當年一到食飯時間就會變咗搶食世界。（視覺中國）

而當中度身高一事，原來梁雯蔚至今仍耿耿於懷，她不吐不快：「另一樣就係唔知點解身高得5尺1吋半，度身高度到冇得再求其嘅求其，係一間完全冇專業度身高尺嘅臨時搭建板間房入面，木板就只有幾條橫線嘅刻度，就叫你企埋去，同佢講我喺158，佢就同返你講都係差唔多，都係個幾cm，就係咁又158變成155都唔夠嘅『小矮人』。」

梁雯蔚回想當年度高過程好求其。（視覺中國）

令她矮了幾cm，變成155都唔夠嘅「小矮人」。（視覺中國）

梁雯蔚續言去到讀訓練班才有機會，為自己身高平反：「自此嗰年嘅選美新聞就係圍繞住我嘅身高，不斷地作出對比，但之後個幾年又唔覺有類似身高對比嘅新聞。到我去讀訓練班嘅時候，當時啲同學對我身高都有好多疑惑『Sandy, 乜你得155咩？』只有係嗰時，我先終於有機會澄清一下。」

梁雯蔚稱去到訓練班才有機會平反。（視覺中國）

不過梁雯蔚文章最後也鼓勵大家說：「Btw 我想分享嘅係：我想講唔經唔覺原來已經七年。七年過去喇～有好多位都已經離開咗電視台，有啲做咗人妻，有啲做咗人母，有啲選緊環姐，有啲環遊緊世界，有啲享受緊人生。選港姐都只係人生一個經歷，流言蜚語總會過去，反倒是選擇的道路，之後嘅路或不盡相同，就看當下如何選擇，想過怎麼樣的人生才是重要。」

梁雯蔚在社交平台不吐不快。（Threads@sandyleungmw）

梁雯蔚在社交平台不吐不快。（Threads@sandyleungmw）

現年29歲的梁雯蔚，17歲赴澳洲布里斯本昆士蘭科技大學修讀大學基礎班，並於昆士蘭大學學習德文。兩年後回流香港，繼續修讀大學課程之外；機緣下於英皇娛樂演藝創意學院取得演藝專業文憑，開始其演藝事業，梁雯蔚曾於2014、2015年客串《三條友飲醉走》及《幸運是我》等電影，之後也參與幕後工作，比如任副導、編劇、攝影、後期指導等職務等。2016年為進修演藝，梁雯蔚曾入選為北京電影學院影視表演系學生。其後在2017年，梁雯蔚以榮譽學士畢業於英國伯明罕大學企業管理系。

梁雯蔚對演藝工作充滿熱誠。（IG圖片）

同時都是一位KOL。（IG圖片）

同年，梁雯蔚參加了《2017 香港小姐競選》並打入10強，及奪得「Big Big Channel最佳髮腳大獎」，而當年冠軍則是雷莊𠒇、亞軍何依婷及季軍黃瑋琦。落選後，梁雯蔚入讀第29期藝員訓練班，於翌年與無綫電視簽約成旗下經理人合約藝人。入行至今她曾參演：《兄弟》、《愛.回家之開心速遞》、《逆天奇案》、《星空下的仁醫》、《白色強人II》及《痞子殿下》等多套劇集，惟都是閒角多，未有令人深刻的角色。至去年在《寵愛Pet Pet》中，梁雯蔚以貼身小背心造型亮相，豐滿身材令網民留下印象；而到近期的《法證先鋒VI：倖存者的救贖》中，她劇中飾演「涼薄拜金女」，演出成功獲得網民關注。

梁雯蔚除衫露出玲瓏浮凸的身材。（圖片：《寵愛Pet Pet》截圖）