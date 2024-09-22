江若琳相隔七年搞歌迷聚會全場爆滿勁墟冚　獻唱經典歌感動落淚

江若琳（Elanne）今日（22日）出席歌迷小型聚會，並且在活動現場與粉絲大玩遊戲，兼且獻唱經典歌曲《你不在了》、《手掌印》、翻唱Dear Jane 作品《到底發生過什麼事》，以及新歌《一直留在心底的事》，期間更一道感動落淚：「呢10幾年經歷咗好多嘅事。」這次是Elanne相隔七年再舉行歌迷聚會，她接受 《香港01》訪問表示：「今日其實都係闊別咗好多年，好多年冇見過Fans，Fans就話可唔可以生日前有個gathering，過多幾日就係我生日，同埋我好想借呢個機會同一班Fans重聚。」

江若琳（Elanne）今日（22日）出席歌迷小型聚會。（張祖銘攝）

江若琳在活動現場與粉絲大玩遊戲，兼且獻唱經典歌曲《你不在了》。（張祖銘攝）

籌備歌迷聚會揀歌頭痛

江若琳繼續指為這次聚會感到很緊張，並透露公司曾經向她詢問「你覺得有幾多人會參加？」，她說：「我唔知，因為全部嘅Fans都大過晒，呢幾年各自生活都安好，大家都有啲有小朋友有家庭，我唔知道會唔會仲有細個嗰種追星，又或者好想出嚟嗰一種感覺，我真係唔知，我覺得佢哋都大個咗有自己嘅嘢做，可能會覺得冇時間出席，出席嘅人超出我想像我係好感動，今日嘅朋友仔好多都攞出以前細個嘅珍藏出嚟，係尋回江若琳青春嘅一個歌迷聚會，我會做好啲嘢去回饋返佢哋，今日會準備咗幾首歌。」

被問到揀選演唱的歌是否感到很頭痛，她坦言：「好頭痛呀！喺個TG群組我會叫大家投票，我發現大家投票嘅都係我心水，同埋有一首歌係我專登今次揀，原來我兩個演唱會都冇唱嘅歌曲《你不在了》，原來我開演唱會都冇揀到，我覺得今日係還返俾啲Fans。」

江若琳指為這次歌迷聚會感到很緊張。（張祖銘攝）

江若琳與粉絲大玩遊戲。（張祖銘攝）

預告11月將出新歌

提到今年的生日願望，她說：「第一我做咗媽咪，梗係希望仔仔健康快樂，仲有11月會出新歌啦！今年嘅歌曲可以得到大家嘅喜愛。」講到最近工作繁忙，會否特別思念家中的孩子，她表示：「會呀！其實我今日超級攰啊，因為最近屋企有啲事，屋企嘅工人姐姐家中有事，佢屋企嗰邊遇到火災，成間屋冇咗，所以佢要即刻返去處理，所以我而家就一腳踢，啱啱出門口都同阿仔經過一番嘅廝殺，分散佢注意力先，不過就覺得佢好sweet就大個仔，所以就好需要媽媽，所以我都好珍惜呢啲時光。」

江若琳預告11月將出新歌。（張祖銘攝）

唔敢諗參加樂壇頒獎典禮

講到最近新歌《一直留在心底的事》分別在各大電台獲得好成績，她說：「對我嚟講都係好大嘅鼓舞，我冇諗到七年後再出歌，大家都會好支持，嚟緊我都會出更好嘅歌去報答真係呢段時間話俾我聽，好鍾意我首新歌，同埋期待我唱歌嘅朋友。」被問到是否會希望參加樂壇頒獎典禮，她表示：「頒獎典禮我從來都唔夠膽諗，呢個係我出返歌曲嘅初心，唔係話想要得到啲乜嘢，想享受呢個過程，得到大家嘅喜愛比任何一個獎項更加重要。」至於會否希望順勢舉行演唱會，她笑說：「睇緣份，因為我個人變得好隨緣，我覺得咁樣係最開心，所有嘢都等個天去畀驚喜你，做好眼前嘅嘢就有好嘅回報。」

江若琳指開演唱會要睇緣份。（張祖銘攝）

支持羅力威復出樂壇

談及好友羅力威最近復出樂壇，會否希望向對方邀歌，她直言：「全力支持啦！羅力威之前先帶完佢啲仔女嚟我屋企玩，佢都有聽我首新歌，我個仔就指住個MV介紹俾佢啲小朋友聽，羅力威話佢都會出歌，其實出歌都真係好難，邊個朋友出歌都好我都好佩服佢哋嘅心血。」

江若琳支持好友羅力威復出樂壇。（葉志明攝）